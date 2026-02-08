На ЕКАД в Екатеринбурге произошло смертельное столкновение

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Екатеринбурге. ДТП произошло сегодня на 40 километре ЕКАД в Орджоникидзевском районе, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительной информации, водитель автомобиля «Хонда» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Тойота». Удар пришёлся на передние части автомобилей.В результате происшествия женщина, управлявшая «Хондой», скончалась на месте от полученных травм. Водителя «Тойоты» с различными повреждениями доставили в медицинскую организацию для оказания помощи. Мероприятие для возрастной категории 18+