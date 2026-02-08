Возрастное ограничение 18+
На ЕКАД в Екатеринбурге произошло смертельное столкновение
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Екатеринбурге. ДТП произошло сегодня на 40 километре ЕКАД в Орджоникидзевском районе, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Хонда» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Тойота». Удар пришёлся на передние части автомобилей.
В результате происшествия женщина, управлявшая «Хондой», скончалась на месте от полученных травм. Водителя «Тойоты» с различными повреждениями доставили в медицинскую организацию для оказания помощи. Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительной информации, водитель автомобиля «Хонда» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Тойота». Удар пришёлся на передние части автомобилей.
В результате происшествия женщина, управлявшая «Хондой», скончалась на месте от полученных травм. Водителя «Тойоты» с различными повреждениями доставили в медицинскую организацию для оказания помощи. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На дороге «Артемовский — Зайково» произошло смертельное столкновение легковушки и грузовика
08 февраля 2026
08 февраля 2026
Две аварии за 20 минут произошли на трассе под Екатеринбургом
13 февраля 2026
13 февраля 2026
«КАМАЗ» протаранил автофургон и легковушку на Серовском тракте
11 февраля 2026
11 февраля 2026
В Алапаевске выявили нарушения зимнего содержания дорог
14 февраля 2026
14 февраля 2026