В Каменске-Уральском раскрыли убийство 20-летней давности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском полицейские вместе со следователями раскрыли убийство, которое было совершено более 20 лет назад. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обвинение в убийстве по предварительному сговору (по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) предъявили двум местным жителям, 1978 года рождения. Уголовное дело с утверждённым обвинением уже передано в суд.
По версии следствия, в феврале 2005 года, когда они находились в умывальной комнате общежития в посёлке Первомайский, у них произошёл конфликт с мужчиной, 1967 года рождения, в ходе которого они сначала жестоко избили потерпевшего, а потом порезали. После гибели мужчины его тело вывезли за пределы посёлка и спрятали. Погибшего обнаружили случайно лишь в апреле 2005 года.
По данным Валерия Горелых, оба обвиняемых неоднократно судимы за кражи, также один из фигурантов был осуждён за незаконный оборот наркотиков, а второй – за неуплату алиментов.
