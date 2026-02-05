Внешний вид машины важен для 41% покупателей: шаги по уходу за автомобилем

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Городская эксплуатация автомобиля создает дополнительные нагрузки: короткие поездки в пробках, частые ускорения и торможения, воздействие реагентов зимой и пыли летом. Специалисты Авито Авто выделили основные меры, которые помогают поддерживать кузов и техническое состояние автомобиля в хорошем состоянии независимо от пробега.По данным исследования Авито Авто 2025 года, для 41% россиян, которые ищут автомобиль с пробегом, состояние кузова входит в топ-5 главных критериев при выборе. Чтобы продлить срок службы лакокрасочного покрытия, рекомендуется обработать скрытые полости кузова антикоррозийным составом в первые месяцы владения, обновлять его каждые 2–3 года и своевременно подкрашивать мелкие сколы. Защита от ультрафиолета и царапин обеспечивается твердым воском или керамическим покрытием, а регулярная мойка с тщательной промывкой арок и порогов снижает риск коррозии. Стекла полезно обрабатывать составом «антидождь», а фары протирать только влажной тряпкой.Не менее важен уход за техническим состоянием автомобиля. Своевременная замена масел, фильтров и контроль ключевых узлов обеспечивает надежность двигателя, трансмиссии и ходовой части. Регулярно проверяйте уровень жидкостей, давление в шинах и состояние аккумулятора. При пробеге около 50 000 км стоит обратить внимание на сайлентблоки, рулевые наконечники, тормозные диски и жидкости в коробке передач и редукторах.Систематический уход за кузовом и техническими системами позволяет автомобилю оставаться в презентабельном состоянии на протяжении многих лет, снижает риск поломок и помогает сохранить остаточную стоимость машины. Мероприятие для возрастной категории 18+