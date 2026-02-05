Возрастное ограничение 18+
Внешний вид машины важен для 41% покупателей: шаги по уходу за автомобилем
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Городская эксплуатация автомобиля создает дополнительные нагрузки: короткие поездки в пробках, частые ускорения и торможения, воздействие реагентов зимой и пыли летом. Специалисты Авито Авто выделили основные меры, которые помогают поддерживать кузов и техническое состояние автомобиля в хорошем состоянии независимо от пробега.
По данным исследования Авито Авто 2025 года, для 41% россиян, которые ищут автомобиль с пробегом, состояние кузова входит в топ-5 главных критериев при выборе. Чтобы продлить срок службы лакокрасочного покрытия, рекомендуется обработать скрытые полости кузова антикоррозийным составом в первые месяцы владения, обновлять его каждые 2–3 года и своевременно подкрашивать мелкие сколы. Защита от ультрафиолета и царапин обеспечивается твердым воском или керамическим покрытием, а регулярная мойка с тщательной промывкой арок и порогов снижает риск коррозии. Стекла полезно обрабатывать составом «антидождь», а фары протирать только влажной тряпкой.
Не менее важен уход за техническим состоянием автомобиля. Своевременная замена масел, фильтров и контроль ключевых узлов обеспечивает надежность двигателя, трансмиссии и ходовой части. Регулярно проверяйте уровень жидкостей, давление в шинах и состояние аккумулятора. При пробеге около 50 000 км стоит обратить внимание на сайлентблоки, рулевые наконечники, тормозные диски и жидкости в коробке передач и редукторах.
Систематический уход за кузовом и техническими системами позволяет автомобилю оставаться в презентабельном состоянии на протяжении многих лет, снижает риск поломок и помогает сохранить остаточную стоимость машины. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным исследования Авито Авто 2025 года, для 41% россиян, которые ищут автомобиль с пробегом, состояние кузова входит в топ-5 главных критериев при выборе. Чтобы продлить срок службы лакокрасочного покрытия, рекомендуется обработать скрытые полости кузова антикоррозийным составом в первые месяцы владения, обновлять его каждые 2–3 года и своевременно подкрашивать мелкие сколы. Защита от ультрафиолета и царапин обеспечивается твердым воском или керамическим покрытием, а регулярная мойка с тщательной промывкой арок и порогов снижает риск коррозии. Стекла полезно обрабатывать составом «антидождь», а фары протирать только влажной тряпкой.
Не менее важен уход за техническим состоянием автомобиля. Своевременная замена масел, фильтров и контроль ключевых узлов обеспечивает надежность двигателя, трансмиссии и ходовой части. Регулярно проверяйте уровень жидкостей, давление в шинах и состояние аккумулятора. При пробеге около 50 000 км стоит обратить внимание на сайлентблоки, рулевые наконечники, тормозные диски и жидкости в коробке передач и редукторах.
Систематический уход за кузовом и техническими системами позволяет автомобилю оставаться в презентабельном состоянии на протяжении многих лет, снижает риск поломок и помогает сохранить остаточную стоимость машины. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»
06 февраля 2026
06 февраля 2026
Безопасность сделки стала ключевым фактором при покупке жилья
12 февраля 2026
12 февраля 2026