Возрастное ограничение 18+

Внешний вид машины важен для 41% покупателей: шаги по уходу за автомобилем

15.32 Суббота, 14 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Городская эксплуатация автомобиля создает дополнительные нагрузки: короткие поездки в пробках, частые ускорения и торможения, воздействие реагентов зимой и пыли летом. Специалисты Авито Авто выделили основные меры, которые помогают поддерживать кузов и техническое состояние автомобиля в хорошем состоянии независимо от пробега.

По данным исследования Авито Авто 2025 года, для 41% россиян, которые ищут автомобиль с пробегом, состояние кузова входит в топ-5 главных критериев при выборе. Чтобы продлить срок службы лакокрасочного покрытия, рекомендуется обработать скрытые полости кузова антикоррозийным составом в первые месяцы владения, обновлять его каждые 2–3 года и своевременно подкрашивать мелкие сколы. Защита от ультрафиолета и царапин обеспечивается твердым воском или керамическим покрытием, а регулярная мойка с тщательной промывкой арок и порогов снижает риск коррозии. Стекла полезно обрабатывать составом «антидождь», а фары протирать только влажной тряпкой.

Не менее важен уход за техническим состоянием автомобиля. Своевременная замена масел, фильтров и контроль ключевых узлов обеспечивает надежность двигателя, трансмиссии и ходовой части. Регулярно проверяйте уровень жидкостей, давление в шинах и состояние аккумулятора. При пробеге около 50 000 км стоит обратить внимание на сайлентблоки, рулевые наконечники, тормозные диски и жидкости в коробке передач и редукторах.

Систематический уход за кузовом и техническими системами позволяет автомобилю оставаться в презентабельном состоянии на протяжении многих лет, снижает риск поломок и помогает сохранить остаточную стоимость машины.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Спрос на дизельные машины сохранился в Свердловской области в 2025 году
05 февраля 2026
Авито помог автодилеру снизить стоимость продаж машин почти на четверть
12 февраля 2026
Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»
06 февраля 2026
Безопасность сделки стала ключевым фактором при покупке жилья
12 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова выиграла конкурс на пост директора главного парка Первоуральска

«Хочется как-то оживить жизнь города, раз политикой сейчас нельзя заниматься», — сказала она
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:16 В Екатеринбурге сквер назовут в честь ветерана ВОВ и охранника Сталина
15:32 Внешний вид машины важен для 41% покупателей: шаги по уходу за автомобилем
13:36 На ЕКАД в Екатеринбурге произошло смертельное столкновение
12:59 В Алапаевске выявили нарушения зимнего содержания дорог
12:34 В Екатеринбурге присяжные оправдали мать по делу о гибели трёхлетнего сына
11:02 В Свердловской области четыре пожара привели к гибели и спасению семи человек
21:23 Золотодобытчики на Урале заплатили штраф за перебор сверх норматива
20:26 Две аварии за 20 минут произошли на трассе под Екатеринбургом
20:22 Директор МУП ЖКХ под Верхней Пышмой заплатит штраф за снег на дорогах
19:16 На «Уральские каникулы» в 2026 году направят более 3 миллиардов рублей
18:56 В День всех влюблённых в Екатеринбурге станцуют под живое звучание гармони
18:41 Суд обязал врача из Нижнего Тагила платить ребёнку погибшей пациентки
18:31 Верифицированным приютам и зооволонтёрам увеличат лимиты на Авито
17:30 В Реже «гражданина "СССР"*» отправили на принудительное лечение
17:06 Потепление ожидается в Свердловской области
16:54 Полиция выяснила, кто испортил памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге
16:18 Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову продлили домашний арест
15:51 Екатеринбурженку обвинили в убийстве 29-летней давности
15:29 Белоярский райсуд обязал собственника и арендатора вернуть государству четыре земельных участка
13:45 Авито и корпорация МСП запустят спецтрек для креативных индустрий в конкурсе «Создай НАШЕ»
13:37 На Уралмаше хотят застроить квартал между Бакинских Комиссаров и переулком Симбирского
12:56 В свердловской деревне мужчина ночью пробрался в «Пятёрочку», чтобы согреться и поесть
12:35 Четырёх человек обвинили во вовлечении в проституцию в Екатеринбурге
11:36 С начала года екатеринбуржцы приобрели почти 60 тысяч проездных
11:27 Жительницу Красноуральска осудили за поддельные водительские права
10:30 Авито запустил набор на две стажировки
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
16:16 В Екатеринбурге сквер назовут в честь ветерана ВОВ и охранника Сталина
15:32 Внешний вид машины важен для 41% покупателей: шаги по уходу за автомобилем
13:36 На ЕКАД в Екатеринбурге произошло смертельное столкновение
12:59 В Алапаевске выявили нарушения зимнего содержания дорог
12:34 В Екатеринбурге присяжные оправдали мать по делу о гибели трёхлетнего сына
11:02 В Свердловской области четыре пожара привели к гибели и спасению семи человек
21:23 Золотодобытчики на Урале заплатили штраф за перебор сверх норматива
20:26 Две аварии за 20 минут произошли на трассе под Екатеринбургом
20:22 Директор МУП ЖКХ под Верхней Пышмой заплатит штраф за снег на дорогах
19:16 На «Уральские каникулы» в 2026 году направят более 3 миллиардов рублей
18:56 В День всех влюблённых в Екатеринбурге станцуют под живое звучание гармони
18:41 Суд обязал врача из Нижнего Тагила платить ребёнку погибшей пациентки
18:31 Верифицированным приютам и зооволонтёрам увеличат лимиты на Авито
17:30 В Реже «гражданина "СССР"*» отправили на принудительное лечение
17:06 Потепление ожидается в Свердловской области
16:54 Полиция выяснила, кто испортил памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге
16:18 Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову продлили домашний арест
15:51 Екатеринбурженку обвинили в убийстве 29-летней давности
15:29 Белоярский райсуд обязал собственника и арендатора вернуть государству четыре земельных участка
13:45 Авито и корпорация МСП запустят спецтрек для креативных индустрий в конкурсе «Создай НАШЕ»
13:37 На Уралмаше хотят застроить квартал между Бакинских Комиссаров и переулком Симбирского
12:56 В свердловской деревне мужчина ночью пробрался в «Пятёрочку», чтобы согреться и поесть
12:35 Четырёх человек обвинили во вовлечении в проституцию в Екатеринбурге
11:36 С начала года екатеринбуржцы приобрели почти 60 тысяч проездных
11:27 Жительницу Красноуральска осудили за поддельные водительские права
10:30 Авито запустил набор на две стажировки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK