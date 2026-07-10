«Иннопром» и вокруг него

Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости

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«Для вас организована трансляция в пресс-центре. Там кофе и печеньки».

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Стерильные релизы разосланы, переработаны и опубликованы. Пресс-службами собраны дайджесты лояльных текстов. Цифрами отчитались чиновники. Все выдохнули. Теперь, наконец, можно проанализировать.В этом году на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге (которую по праву называют главным событием в сфере промышленности и которой действительно может гордиться принимающий регион) экспонировали, кажется, полный комплект симулякров. Даже аргумент от областного ДИПане сильно убедителен. Поделюсь журналистскими наблюдениями на этот счёт.Утро перед открытием выставки. Шаттлы от отелей уже отправились до «Екатеринбург-Экспо», везут первые партии участников и посетителей. В половине девятого в регионе объявляют режим беспилотной опасности, мобильный интернет «падает». Люди в костюмах и с дипломатами собираются у остановки. Все понимают: такова новая реальность. Не отменять же из-за этого бизнес-планы? Беспилотная опасность — не ракетная. Не воет сирена, не предупреждает громкоговоритель. Только губернатор в своем канале просит сохранять спокойствие и бдительность. Все спокойно и бдительно едут на выставку.В первый день «Иннопрома» шаттлы останавливались на приличном расстоянии от здания МВЦ, на улице Универсиады. Участники в рубашках, пиджаках, на каблуках, во всём этом официально-деловом стиле угрюмо несли свой дресс-код по никого не щадящей жаре (синоптики позже скажут, что в этот день в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 1989 года). Останавливать шаттлы ближе было нельзя — очевидно, для безопасности важных гостей: в первый день выставку посетили премьеры РФ и Армении. В остальные же дни «Иннопрома» автобусы подъезжали прямо к павильонам.К слову, о безопасности вип-персон. Аэропорт «Кольцово» на фоне режима беспилотной опасности приостановил работу, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Но это не помешало самолёту одного из самых ожидаемых гостей выставки, премьера Армении Пашиняна, благополучно приземлиться на уральской земле. Как? Ну, вот так, в порядке исключения. Здесь подходит любимая многими россиянами поговоркаТех же, кто приехал на авто, как пишут коллеги, на въезде заставляли оставлять канистры с топливом — и это тоже новая реальность. Или «новая мобильность» — именно этой теме была посвящена пленарная сессия первого дня, в которой, среди прочих, принимали участие транспортные чиновники. Внизу — канистры, наверху — обсуждают оптимизацию и трансформацию транспортной отрасли, беспилотные трамваи, мультимодальность в сфере пассажирских перевозок, пути развития и внедрение транспортных инноваций… Это — на камеры. В кулуарах — больше про канистры.Правда, чтобы попасть на эту увлекательную дискуссию, пришлось постоять в очереди. С утра на входе возник сбой — турникеты отказывались считывать бейджи аккредитованных участников. У стоек аккредитационного центра возникла суета, сотрудники перебегали от одного «поста» к другому, выносили-уносили ноутбуки, жалуясь на «какой-то сбой в системе». Вероятно, связанный с мобильными ограничениями, но это не точно. Через некоторое время простоя к турникетам подошёл сотрудник с устройством для считывания бейджей в ручном режиме. И по одному пропускал посетителей.Ещё один признак новой реальности, замеченный на выставке: все — официально, полуофициально и совсем не официально — пользуются мессенджером телеграм, просто с разными способами обхода блокировки. Электронный билет на выставку приходит на почту с оптимистичным призывом от организаторов: «Следите за обновлениями в нашем Telegram-канале!». Пресс-центр «Иннопром’26» и вся оргработа с прессой — тоже в телеграм-канале, где на время выставки было около семи сотен участников. И когда мой VPN время от времени всё же коннектился с местным WiFi, мне удавалось прочитать срочные сообщения для журналистов — о том, во сколько запланирован какой-нибудь пресс-подход или какое мероприятие отменяется. Правда, информация чаще всего была уже не актуальна.Порой хотелось подойти к кому-нибудь, например, из пресс-службы правительства РФ и спросить: «Коллеги, телеграм-канал кабмина так оперативно наполняется информацией с выставки, посоветуйте, пожалуйста, хороший VPN».СМИ на выставке получили бейджи на жёлтых лентах. Видимо, такие ассоциации. Но не все жёлтые ленты оказались одинаково желты, как выяснилось перед главной пленаркой с участием Мишустина и Пашиняна. У турникетов на входе в зал сотрудники сообщили, что желтоленточникам, несмотря на имеющуюся аккредитацию представителя СМИ, нужно было получить ещё одну отметку на бейдже. Пошла получать. «Больше нет. С утра были списки, все всё получили», — говорят в аккредитационном центре. Что за списки — пожимают плечами. Спрашиваю у региональных коллег — тоже пожимают плечами, никто ничего не получил. Кто-то уверен, что СМИ в зал не пускают вообще, кто-то по опыту прошлых лет говорит, что «региональные журналисты не попадают в этот список», другие утверждают, что надо было «заранее сдать ПЦР-тест». К слову, у входа в пресс-центре действительно расположен закуток с перегородкой и подзабытой надписью «Пункт ПЦР-тестирования». И даже эмблема «Иннопрома» на этом фоне начинает казаться изображением коронавируса. Но никакой информации о тестах для журналистов не было — ни письмом с регистрацией, ни по телефону. Единственный пост в канале пресс-центра, где упоминается ПЦР, был опубликован 1 июля 2022 года:«Вы задаёте странные вопросы, так же всегда было!», — представитель областного ДИПа не понимает, почему я вдруг интересуюсь недопуском региональных журналистов на главную площадку. Потому что «пул федералов» прошёл, «таков порядок» и «никто, кроме вас, не задаёт вопросы». А мы задаём. Почему на масштабной промышленной выставке, которую власти региона называют одной из брендообразующих для области и города, на которой иностранные и российские делегации открыто высказываются о сильном регионе, крепком уральском характере и благодарят гостеприимный Урал, журналисты региональных СМИ остаются за дверью главной пленарной сессии? Да, есть закрытые для СМИ (всех СМИ) мероприятия. Но вот такие «выборочные» истории, в которых журналисты принимающего региона должны постоять в сторонке, — это, как минимум, некрасиво. В конце концов, где сдать ваш ПЦР-тест, если он был вообще в этой реальности?Здорово, по-домашнему. Можно было дома посмотреть…Пока наблюдала за прибывающими к залу «випами», внимание привлек громкий смех и отборный мат. Солидный человек в костюме говорит по телефону. «Не-ет, я уже все проходки раздал, моя квота — всё». Списки, проходки… Стало очень интересно.К слову, позже я попыталась задать свой вопрос заместителю свердловского губернатора Дмитрию Ионину, который, как и региональные журналисты, представляет принимающую сторону и в целом на полях выставки создавал впечатление открытого для СМИ собеседника. Рассмеялся.— То есть региональные власти здесь ничего не решают?Но организаторы выставки — Минпромторг РФ и как раз-таки правительство Свердловской области, а «Formika Event», как указано на сайте «Иннопрома», — собственно, оператор. Но очень не хотел замгубернатора говорить со мной на эту тему. Кто, где и на какое время хозяин.«Благодарю средства массовой информации, которые работают в эти дни на полях ИННОПРОМа, за качественное иВместе мы формируем образ региона и страны в международном пространстве», — процитирую губернатора Паслера. И, как говорится, просто оставлю это здесь.Ещё один то ли булгаковский, то ли оруэлловский штрих. Не так давно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прямо назвал то, что сейчас происходит в зоне боевых действий, тем, что там, собственно, и происходит. За это прямое слово наша редакция была крупно оштрафована, поэтому мы с ним осторожны. И на фоне таких событий, которые там происходят, как правило, не принято петь весёлые песни, пить игристое и танцевать. По крайней мере, на площадках с государственным участием. Но это мы, люди с жёлтыми лентами, так рассуждаем. А в реальности, которую мы наблюдаем, всё не так однозначно.— задорно информирует канал «Иннопрома» в Max после очередного насыщенного дня. Это, конечно, не та история со звёздной вечеринкой, после которой всем пришлось за что-то извиняться. И на этот раз все участники вошли именно в те двери, в которые и собирались. По «проходкам» или цветным бейджам. Но после этого всего не покидает ощущение распараллеленной реальности, в которой вопросы здравого смысла действительно кажутся предельно наивными. И где на вопрос «почему» нашими земляками когда-то давно был подготовлен универсальный ответ: «Потому что гладиолус». Мероприятие для возрастной категории 18+