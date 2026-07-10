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«Иннопром» и вокруг него

О симулякрах главной промышленной выставки страны

23.08 Понедельник, 13 июля 2026
Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости
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Стерильные релизы разосланы, переработаны и опубликованы. Пресс-службами собраны дайджесты лояльных текстов. Цифрами отчитались чиновники. Все выдохнули. Теперь, наконец, можно проанализировать.

В этом году на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге (которую по праву называют главным событием в сфере промышленности и которой действительно может гордиться принимающий регион) экспонировали, кажется, полный комплект симулякров. Даже аргумент от областного ДИПа «да так же всегда было» не сильно убедителен. Поделюсь журналистскими наблюдениями на этот счёт.

О безопасности. Утро перед открытием выставки. Шаттлы от отелей уже отправились до «Екатеринбург-Экспо», везут первые партии участников и посетителей. В половине девятого в регионе объявляют режим беспилотной опасности, мобильный интернет «падает». Люди в костюмах и с дипломатами собираются у остановки. Все понимают: такова новая реальность. Не отменять же из-за этого бизнес-планы? Беспилотная опасность — не ракетная. Не воет сирена, не предупреждает громкоговоритель. Только губернатор в своем канале просит сохранять спокойствие и бдительность. Все спокойно и бдительно едут на выставку.

В первый день «Иннопрома» шаттлы останавливались на приличном расстоянии от здания МВЦ, на улице Универсиады. Участники в рубашках, пиджаках, на каблуках, во всём этом официально-деловом стиле угрюмо несли свой дресс-код по никого не щадящей жаре (синоптики позже скажут, что в этот день в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 1989 года). Останавливать шаттлы ближе было нельзя — очевидно, для безопасности важных гостей: в первый день выставку посетили премьеры РФ и Армении. В остальные же дни «Иннопрома» автобусы подъезжали прямо к павильонам.

К слову, о безопасности вип-персон. Аэропорт «Кольцово» на фоне режима беспилотной опасности приостановил работу, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Но это не помешало самолёту одного из самых ожидаемых гостей выставки, премьера Армении Пашиняна, благополучно приземлиться на уральской земле. Как? Ну, вот так, в порядке исключения. Здесь подходит любимая многими россиянами поговорка «им там сверху виднее».

«Новая мобильность» и сбой системы. Тех же, кто приехал на авто, как пишут коллеги, на въезде заставляли оставлять канистры с топливом — и это тоже новая реальность. Или «новая мобильность» — именно этой теме была посвящена пленарная сессия первого дня, в которой, среди прочих, принимали участие транспортные чиновники. Внизу — канистры, наверху — обсуждают оптимизацию и трансформацию транспортной отрасли, беспилотные трамваи, мультимодальность в сфере пассажирских перевозок, пути развития и внедрение транспортных инноваций… Это — на камеры. В кулуарах — больше про канистры.

Правда, чтобы попасть на эту увлекательную дискуссию, пришлось постоять в очереди. С утра на входе возник сбой — турникеты отказывались считывать бейджи аккредитованных участников. У стоек аккредитационного центра возникла суета, сотрудники перебегали от одного «поста» к другому, выносили-уносили ноутбуки, жалуясь на «какой-то сбой в системе». Вероятно, связанный с мобильными ограничениями, но это не точно. Через некоторое время простоя к турникетам подошёл сотрудник с устройством для считывания бейджей в ручном режиме. И по одному пропускал посетителей.

Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости

Связь. Ещё один признак новой реальности, замеченный на выставке: все — официально, полуофициально и совсем не официально — пользуются мессенджером телеграм, просто с разными способами обхода блокировки. Электронный билет на выставку приходит на почту с оптимистичным призывом от организаторов: «Следите за обновлениями в нашем Telegram-канале!». Пресс-центр «Иннопром’26» и вся оргработа с прессой — тоже в телеграм-канале, где на время выставки было около семи сотен участников. И когда мой VPN время от времени всё же коннектился с местным WiFi, мне удавалось прочитать срочные сообщения для журналистов — о том, во сколько запланирован какой-нибудь пресс-подход или какое мероприятие отменяется. Правда, информация чаще всего была уже не актуальна.

Порой хотелось подойти к кому-нибудь, например, из пресс-службы правительства РФ и спросить: «Коллеги, телеграм-канал кабмина так оперативно наполняется информацией с выставки, посоветуйте, пожалуйста, хороший VPN».

Проверка СМИ на вшивость. СМИ на выставке получили бейджи на жёлтых лентах. Видимо, такие ассоциации. Но не все жёлтые ленты оказались одинаково желты, как выяснилось перед главной пленаркой с участием Мишустина и Пашиняна. У турникетов на входе в зал сотрудники сообщили, что желтоленточникам, несмотря на имеющуюся аккредитацию представителя СМИ, нужно было получить ещё одну отметку на бейдже. Пошла получать. «Больше нет. С утра были списки, все всё получили», — говорят в аккредитационном центре. Что за списки — пожимают плечами. Спрашиваю у региональных коллег — тоже пожимают плечами, никто ничего не получил. Кто-то уверен, что СМИ в зал не пускают вообще, кто-то по опыту прошлых лет говорит, что «региональные журналисты не попадают в этот список», другие утверждают, что надо было «заранее сдать ПЦР-тест». К слову, у входа в пресс-центре действительно расположен закуток с перегородкой и подзабытой надписью «Пункт ПЦР-тестирования». И даже эмблема «Иннопрома» на этом фоне начинает казаться изображением коронавируса. Но никакой информации о тестах для журналистов не было — ни письмом с регистрацией, ни по телефону. Единственный пост в канале пресс-центра, где упоминается ПЦР, был опубликован 1 июля 2022 года: «ПЦР и сертификаты о вакцинации для доступа на площадку не нужны».

«Вы задаёте странные вопросы, так же всегда было!», — представитель областного ДИПа не понимает, почему я вдруг интересуюсь недопуском региональных журналистов на главную площадку. Потому что «пул федералов» прошёл, «таков порядок» и «никто, кроме вас, не задаёт вопросы». А мы задаём. Почему на масштабной промышленной выставке, которую власти региона называют одной из брендообразующих для области и города, на которой иностранные и российские делегации открыто высказываются о сильном регионе, крепком уральском характере и благодарят гостеприимный Урал, журналисты региональных СМИ остаются за дверью главной пленарной сессии? Да, есть закрытые для СМИ (всех СМИ) мероприятия. Но вот такие «выборочные» истории, в которых журналисты принимающего региона должны постоять в сторонке, — это, как минимум, некрасиво. В конце концов, где сдать ваш ПЦР-тест, если он был вообще в этой реальности?

«Для вас организована трансляция в пресс-центре. Там кофе и печеньки».

Здорово, по-домашнему. Можно было дома посмотреть…

Кто хозяин? Пока наблюдала за прибывающими к залу «випами», внимание привлек громкий смех и отборный мат. Солидный человек в костюме говорит по телефону. «Не-ет, я уже все проходки раздал, моя квота — всё». Списки, проходки… Стало очень интересно.

К слову, позже я попыталась задать свой вопрос заместителю свердловского губернатора Дмитрию Ионину, который, как и региональные журналисты, представляет принимающую сторону и в целом на полях выставки создавал впечатление открытого для СМИ собеседника. Рассмеялся.

— Хозяином этой площадки на четыре дня является «Формика» («Formika Event», оператор выставки — прим. ред.)

— То есть региональные власти здесь ничего не решают?

— Не «ничего не решают»… А почему меня-то [спрашиваете], почему вы «Формику» не спросите, они же вас не пускают?

Но организаторы выставки — Минпромторг РФ и как раз-таки правительство Свердловской области, а «Formika Event», как указано на сайте «Иннопрома», — собственно, оператор. Но очень не хотел замгубернатора говорить со мной на эту тему. Кто, где и на какое время хозяин.

«Благодарю средства массовой информации, которые работают в эти дни на полях ИННОПРОМа, за качественное и детальное освещение всех событий. Вместе мы формируем образ региона и страны в международном пространстве», — процитирую губернатора Паслера. И, как говорится, просто оставлю это здесь.

Песни, танцы, Бобунец. Ещё один то ли булгаковский, то ли оруэлловский штрих. Не так давно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прямо назвал то, что сейчас происходит в зоне боевых действий, тем, что там, собственно, и происходит. За это прямое слово наша редакция была крупно оштрафована, поэтому мы с ним осторожны. И на фоне таких событий, которые там происходят, как правило, не принято петь весёлые песни, пить игристое и танцевать. По крайней мере, на площадках с государственным участием. Но это мы, люди с жёлтыми лентами, так рассуждаем. А в реальности, которую мы наблюдаем, всё не так однозначно.

«Кавер-бэнд “Рингтон” на сцене уже исполняет горячие и любимые хиты. Самое время танцевать! <...> Хэдлайнер приема Сергей Бобунец и оркестр “Модерн” постепенно повышают градус сегодняшнего вечера», — задорно информирует канал «Иннопрома» в Max после очередного насыщенного дня. Это, конечно, не та история со звёздной вечеринкой, после которой всем пришлось за что-то извиняться. И на этот раз все участники вошли именно в те двери, в которые и собирались. По «проходкам» или цветным бейджам. Но после этого всего не покидает ощущение распараллеленной реальности, в которой вопросы здравого смысла действительно кажутся предельно наивными. И где на вопрос «почему» нашими земляками когда-то давно был подготовлен универсальный ответ: «Потому что гладиолус».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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19:26 В Екатеринбурге взрослые самокатчики нарушают ПДД чаще детей
19:08 Свердловский Минздрав опубликовал традиционную статистику рождаемости
18:57 Прошлогодняя ссора у скамейки обернулась для жителя Нижней Туры 15 годами колонии
17:50 Китайские смартфоны стали лидерами роста продаж в Екатеринбурге
17:21 В Горном Щите 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП с Nissan
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16:17 В Ирбите пенсионерка отсудила у управляющей компании более 403 тысяч рублей после падения во дворе
15:45 Безопасность стала главным критерием выбора автомобиля для родителей в Екатеринбурге
15:11 В Свердловской области купаться официально разрешили только в одном водоёме
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14:39 Конфискованную на таможне пряжу передали свердловским соццентрам
14:15 Людей эвакуируют из санатория «Обуховский» в ковше экскаватора
14:03 Клинику «Свобода» оштрафовали на 4 тысячи рублей за ряд грубых нарушений при ведении медицинской деятельности
13:47 На улице Пушкина в Екатеринбурге сузят проезжую часть и проложат велодорожку
13:19 На проспекте Космонавтов водитель Toyota сбил 16-летнего подростка
12:53 В Кольцово задерживаются четыре рейса: прокуратура начала проверку
12:42 Экс-директора екатеринбургского «Гортранса» приговорили к 9 годам колонии за коррупцию
12:21 Директора фирмы будут судить за хищение 14,9 млн рублей при замене окон в общежитиях вуза
11:43 Более тысячи участков подтопило в Свердловской области после сильных дождей
11:15 С РЖД взыскали 20 млн рублей в пользу семьи погибшего работника
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