«Добровольно не съеду». Жительница купеческой усадьбы, которую хочет снести мэрия Екатеринбурга, рассказала о своей мотивации 74-летняя Татьяна Савинова подала заявление на включение дома в реестр ОКН

Листы железа на крыше, по словам пенсионерки, она оплачивала сама

Татьяна Савинова. Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Во дворе дома Татьяна Савинова выращивает цветы

Так дом на Хохрякова, 35 выглядел в 1930-е годы. Фото: ГАСО

В справочнике городского головы Екатеринбурга Ильи Симанова 1888 года на участке значится комплекс построек. До наших дней сохранился только главный дом

Примечание редакции: в документах администрации Екатеринбурга дом по улице Хохрякова, 35 значится в программе «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования “город Екатеринбург”».

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Максим Ефремов © Вечерние ведомости

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