Директора фирмы будут судить за хищение 14,9 млн рублей при замене окон в общежитиях вуза

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге перед судом предстанет директор ООО «Энергохимпроект», обвиняемая в хищении более 14,9 млн рублей при выполнении контракта по замене окон в общежитиях местного университета. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.По версии следствия, в октябре 2021 года организация заключила договор субподряда, который предусматривал в том числе установку шумозащитных окон. Следователи считают, что руководитель компании не собиралась выполнять все предусмотренные работы.Как полагает следствие, обвиняемая подготовила акты приёмки, хотя указанные в них работы её организация не проводила: окна ранее заменили другие исполнители. После этого фирма получила более 14,9 млн рублей. Деньгами директор распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб администрации Екатеринбурга.Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. В ходе расследования суд арестовал принадлежащие ей автомобиль и жилое помещение.Отмечается, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+