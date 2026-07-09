Возрастное ограничение 18+

Директора фирмы будут судить за хищение 14,9 млн рублей при замене окон в общежитиях вуза

12.21 Понедельник, 13 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге перед судом предстанет директор ООО «Энергохимпроект», обвиняемая в хищении более 14,9 млн рублей при выполнении контракта по замене окон в общежитиях местного университета. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, в октябре 2021 года организация заключила договор субподряда, который предусматривал в том числе установку шумозащитных окон. Следователи считают, что руководитель компании не собиралась выполнять все предусмотренные работы.

Как полагает следствие, обвиняемая подготовила акты приёмки, хотя указанные в них работы её организация не проводила: окна ранее заменили другие исполнители. После этого фирма получила более 14,9 млн рублей. Деньгами директор распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб администрации Екатеринбурга.

Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. В ходе расследования суд арестовал принадлежащие ей автомобиль и жилое помещение.

Отмечается, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Молодого «связиста» из Екатеринбурга будут судить за работу на телефонных мошенников
09 июля 2026
Ещё одну екатеринбурженку будут судить за мошенничество под видом сдачи квартир в аренду
08 июля 2026
Преподаватель железнодорожного техникума предстанет перед судом за взятки
07 июля 2026
Екатеринбургского электрика, стрелявшего из рогатки по автобусам, поместили в СИЗО
04 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Добровольно не съеду». Жительница купеческой усадьбы, которую хочет снести мэрия Екатеринбурга, рассказала о своей мотивации

74-летняя Татьяна Савинова подала заявление на включение дома в реестр ОКН
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:39 Конфискованную на таможне пряжу передали свердловским соццентрам
14:15 Людей эвакуируют из санатория «Обуховский» в ковше экскаватора
14:03 Клинику «Свобода» оштрафовали на 4 тысячи рублей за ряд грубых нарушений при ведении медицинской деятельности
13:47 На улице Пушкина в Екатеринбурге сузят проезжую часть и проложат велодорожку
13:19 На проспекте Космонавтов водитель Toyota сбил 16-летнего подростка
12:53 В Кольцово задерживаются четыре рейса: прокуратура начала проверку
12:42 Экс-директора екатеринбургского «Гортранса» приговорили к 9 годам колонии за коррупцию
12:21 Директора фирмы будут судить за хищение 14,9 млн рублей при замене окон в общежитиях вуза
11:43 Более тысячи участков подтопило в Свердловской области после сильных дождей
11:15 С РЖД взыскали 20 млн рублей в пользу семьи погибшего работника
10:40 В свердловской детской больнице начали лечить кисты копчика с помощью лазера
10:09 Жителям затопленных домов в Пышме рекомендовали привиться от гепатита А
09:48 Свердловским семьям перечислили более 809 миллионов рублей новой выплаты
23:06 Водителям напомнили, что нужно делать сразу после ДТП
19:49 В центре Екатеринбурга прохожий спас девушку, упавшую в Исеть
19:22 Парашютисты и десантники из Свердловской области отправились тушить пожары в Красноярский край
17:53 В Нижнем Тагиле после гибели ребенка под колесами мусоровоза возбудили уголовное дело
16:44 В Нижнем Тагиле 4-летняя девочка погибла под колесами мусоровоза
15:49 В Ирбитском районе ввели режим ЧС из-за паводка
13:56 На 34% вырос интерес к обучению вождению мотоциклов на Урале за год
12:46 В Свердловской области продолжатся ливни, грозы и сильный ветер
11:48 Несколько дорог Свердловской области остаются закрытыми после подтоплений
04:28 В Екатеринбурге во второй раз прошёл фестиваль Stereoleto
18:41 Семья вылетела на встречную полосу: на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
18:15 450 тысяч взыскала жительница Арамили с владельца аквапарка в Джубге за неудачный сёрфинг
17:33 В частном детском саду Екатеринбурга выявили санитарные нарушения после случаев инфекции
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
14:39 Конфискованную на таможне пряжу передали свердловским соццентрам
14:15 Людей эвакуируют из санатория «Обуховский» в ковше экскаватора
14:03 Клинику «Свобода» оштрафовали на 4 тысячи рублей за ряд грубых нарушений при ведении медицинской деятельности
13:47 На улице Пушкина в Екатеринбурге сузят проезжую часть и проложат велодорожку
13:19 На проспекте Космонавтов водитель Toyota сбил 16-летнего подростка
12:53 В Кольцово задерживаются четыре рейса: прокуратура начала проверку
12:42 Экс-директора екатеринбургского «Гортранса» приговорили к 9 годам колонии за коррупцию
12:21 Директора фирмы будут судить за хищение 14,9 млн рублей при замене окон в общежитиях вуза
11:43 Более тысячи участков подтопило в Свердловской области после сильных дождей
11:15 С РЖД взыскали 20 млн рублей в пользу семьи погибшего работника
10:40 В свердловской детской больнице начали лечить кисты копчика с помощью лазера
10:09 Жителям затопленных домов в Пышме рекомендовали привиться от гепатита А
09:48 Свердловским семьям перечислили более 809 миллионов рублей новой выплаты
23:06 Водителям напомнили, что нужно делать сразу после ДТП
19:49 В центре Екатеринбурга прохожий спас девушку, упавшую в Исеть
19:22 Парашютисты и десантники из Свердловской области отправились тушить пожары в Красноярский край
17:53 В Нижнем Тагиле после гибели ребенка под колесами мусоровоза возбудили уголовное дело
16:44 В Нижнем Тагиле 4-летняя девочка погибла под колесами мусоровоза
15:49 В Ирбитском районе ввели режим ЧС из-за паводка
13:56 На 34% вырос интерес к обучению вождению мотоциклов на Урале за год
12:46 В Свердловской области продолжатся ливни, грозы и сильный ветер
11:48 Несколько дорог Свердловской области остаются закрытыми после подтоплений
04:28 В Екатеринбурге во второй раз прошёл фестиваль Stereoleto
18:41 Семья вылетела на встречную полосу: на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
18:15 450 тысяч взыскала жительница Арамили с владельца аквапарка в Джубге за неудачный сёрфинг
17:33 В частном детском саду Екатеринбурга выявили санитарные нарушения после случаев инфекции
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK