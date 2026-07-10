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Экс-директора екатеринбургского «Гортранса» приговорили к 9 годам колонии за коррупцию
Фото: прокуратура Свеердловской области
Судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Екатерина Щеколда признала Сергея Нугаева виновным по части 5 статьи 290 УК (получение взяток в крупном размере) и назначила ему 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 25-кратном размере взятки. Сумма вменяемой Нугаеву взятки — 160 тысяч рублей, соответственно, он должен выплатить штраф 4 миллиона рублей. Вдобавок с Нугаева взыскали всю сумму полученной взятки.
Нугаев в момент вынесения приговора находился под запретом определённых действий, поэтому его взяли под стражу сразу после оглашения приговора судьёй.
Согласно версии следствия, Нугаев получил взятку от руководителя ООО «Спецавторемсервис» («САРС») Евгения Пильникова. Эта компания занимается обслуживанием автобусов.
Сергея Нугаева задержали и арестовали в феврале 2025 года. Из ЕМУП «Гортранс» он был уволен только в мае 2026 года. В ведении «Гортранса» находится всё автобусное, трамвайное и троллейбусное хозяйство Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
Нугаев в момент вынесения приговора находился под запретом определённых действий, поэтому его взяли под стражу сразу после оглашения приговора судьёй.
Согласно версии следствия, Нугаев получил взятку от руководителя ООО «Спецавторемсервис» («САРС») Евгения Пильникова. Эта компания занимается обслуживанием автобусов.
Сергея Нугаева задержали и арестовали в феврале 2025 года. Из ЕМУП «Гортранс» он был уволен только в мае 2026 года. В ведении «Гортранса» находится всё автобусное, трамвайное и троллейбусное хозяйство Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
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