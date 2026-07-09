Возрастное ограничение 18+
Жители Екатеринбурга обсудят будущее набережных Исети под плеск любимой реки
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Во вторник, 14 июля, в Екатеринбурге пройдёт уличная медиация, посвящённая взаимодействию горожан с главной водной артерией города – рекой Исеть. Мероприятие под названием «Большая вода, живые берега» организует команда проекта «День Исети» при участии известного экскурсовода и профессионального медиатора Дмитрия Москвина.
Встреча начнётся в 19.00 возле дома 19а по улице Добролюбова, а завершится в саду Нурова. Маршрут проложен таким образом, чтобы участники могли не спеша пройти вдоль набережной и вживую оценить её состояние. Каждый желающий сможет высказать своё мнение о том, какой должна быть прибрежная зона, где стоит улучшить благоустройство, а где, наоборот, всё уже сделано удачно.
Чтобы разговор не сводился к простым жалобам, организаторы подготовили специальные карточки с творческими заданиями – они помогут участникам не только критиковать, но и предлагать конкретные идеи. Кроме того, в программе вечера — краткий экскурс в историю взаимоотношений Екатеринбурга с реками, обзор современных городских практик по обустройству набережных в России и мире, а также живое обсуждение местных проблем и точек роста.
Организаторы подчёркивают, что это не развлекательная акция, а полноценная площадка для обратной связи между горожанами и теми, кто принимает решения по развитию общественных пространств. Участие бесплатное, но требуется обязательная предварительная регистрация в интернете, поскольку количество мест ограничено ради сохранения камерной атмосферы. Мероприятие для возрастной категории 18+
Встреча начнётся в 19.00 возле дома 19а по улице Добролюбова, а завершится в саду Нурова. Маршрут проложен таким образом, чтобы участники могли не спеша пройти вдоль набережной и вживую оценить её состояние. Каждый желающий сможет высказать своё мнение о том, какой должна быть прибрежная зона, где стоит улучшить благоустройство, а где, наоборот, всё уже сделано удачно.
Чтобы разговор не сводился к простым жалобам, организаторы подготовили специальные карточки с творческими заданиями – они помогут участникам не только критиковать, но и предлагать конкретные идеи. Кроме того, в программе вечера — краткий экскурс в историю взаимоотношений Екатеринбурга с реками, обзор современных городских практик по обустройству набережных в России и мире, а также живое обсуждение местных проблем и точек роста.
Организаторы подчёркивают, что это не развлекательная акция, а полноценная площадка для обратной связи между горожанами и теми, кто принимает решения по развитию общественных пространств. Участие бесплатное, но требуется обязательная предварительная регистрация в интернете, поскольку количество мест ограничено ради сохранения камерной атмосферы. Мероприятие для возрастной категории 18+
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