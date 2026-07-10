Возрастное ограничение 18+
Конфискованную на таможне пряжу передали свердловским соццентрам
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Екатеринбургские таможенники передали шести центрам социального обслуживания 232 килограмма хлопчатобумажной пряжи. Материал стоимостью 362,5 тысячи рублей будут использовать для детского творчества, сообщили в Уральском таможенном управлении.
Пряжу обнаружили при досмотре партии весом более семи тонн, которую везли из Узбекистана. Фактический вес груза оказался больше указанного в декларации.
В отношении владельца возбудили административное дело о недекларировании товара. Суд решил не штрафовать его, но конфисковал излишки пряжи, ставшие предметом правонарушения. Мероприятие для возрастной категории 18+
Пряжу обнаружили при досмотре партии весом более семи тонн, которую везли из Узбекистана. Фактический вес груза оказался больше указанного в декларации.
В отношении владельца возбудили административное дело о недекларировании товара. Суд решил не штрафовать его, но конфисковал излишки пряжи, ставшие предметом правонарушения. Мероприятие для возрастной категории 18+
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