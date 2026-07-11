В Свердловской области купаться официально разрешили только в одном водоёме

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Единственное в регионе санитарное заключение на купальный сезон получило Леневское водохранилище в посёлке Леневка под Нижним Тагилом. Купаться разрешено на пляже санатория-профилактория «Леневка» и на прилегающем к нему участке водоёма, сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.Другие владельцы и арендаторы пляжей за разрешениями к санитарным врачам не обращались. При этом по закону использовать водоём для купания можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.Роспотребнадзор продолжает проверять качество воды в 42 водоёмах региона. На 10 июля почти 30% проб не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям, 37,4% – по микробиологическим, ещё 2,9% – по паразитологическим.На пляжах также исследовали 47 проб почвы. Нарушения выявили в 15 из них. Мероприятие для возрастной категории 18+