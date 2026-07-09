В Ирбите пенсионерка отсудила у управляющей компании более 403 тысяч рублей после падения во дворе

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Ирбитский районный суд обязал управляющую компанию выплатить пенсионерке 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и возместить более 3,3 тысячи рублей, потраченных на лекарства. Женщина получила перелом, споткнувшись о металлический трос во дворе дома, сообщили в прокуратуре Свердловской области.Несчастный случай произошёл вечером 2 июля 2025 года. Пенсионерка 1949 года рождения гуляла с внучкой во дворе соседнего дома, зацепилась за трос, натянутый на высоте около 20 сантиметров от земли, и упала.Женщину госпитализировали с закрытым переломом правой плечевой кости со смещением.Как установила Ирбитская межрайонная прокуратура, металлические столбики и тросы ещё в 2011 году самовольно установили некоторые жильцы, чтобы разграничить парковочные места. На общем собрании собственников такое решение не принималось.Поскольку пенсионерка из-за возраста и состояния здоровья не могла самостоятельно защищать свои интересы, прокуратура обратилась в суд. Ведомство доказало, что управляющая компания отвечала за содержание общего имущества, но не приняла достаточных мер для безопасности жителей.Суд удовлетворил иск. Исполнение решения остаётся на контроле Ирбитской межрайонной прокуратуры. Мероприятие для возрастной категории 18+