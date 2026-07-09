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С РЖД взыскали 20 млн рублей в пользу семьи погибшего работника

11.15 Понедельник, 13 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с ОАО «РЖД» 20 млн рублей компенсации морального вреда в пользу вдовы и троих несовершеннолетних детей железнодорожника, погибшего на производстве.

Как сообщили в свердловском областном суде, осмотрщик-ремонтник вагонов погиб при исполнении трудовых обязанностей на территории станции. На мужчину наехал подвижной состав, который относится к источникам повышенной опасности.

При рассмотрении дела суд установил, что работодатель ненадлежащим образом организовал производственный процесс и допустил нарушения требований охраны труда. Грубой неосторожности со стороны погибшего не выявили.

Представители РЖД отмечали, что ранее семья уже получила около 1,8 млн рублей по коллективному договору. Однако суд решил, что эта выплата не освобождает компанию от дополнительной ответственности.

Вдове погибшего присудили 6 млн рублей, двум старшим детям – по 5 млн рублей, младшему ребёнку – 4 млн рублей. Кроме того, РЖД должны возместить 3 тыс. рублей судебных расходов.

Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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19:22 Парашютисты и десантники из Свердловской области отправились тушить пожары в Красноярский край
17:53 В Нижнем Тагиле после гибели ребенка под колесами мусоровоза возбудили уголовное дело
16:44 В Нижнем Тагиле 4-летняя девочка погибла под колесами мусоровоза
15:49 В Ирбитском районе ввели режим ЧС из-за паводка
13:56 На 34% вырос интерес к обучению вождению мотоциклов на Урале за год
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11:48 Несколько дорог Свердловской области остаются закрытыми после подтоплений
04:28 В Екатеринбурге во второй раз прошёл фестиваль Stereoleto
18:41 Семья вылетела на встречную полосу: на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
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17:33 В частном детском саду Екатеринбурга выявили санитарные нарушения после случаев инфекции
16:38 Более 10 тысяч жителей Свердловской области остались без света после непогоды
16:05 В Свердловской области после паводка остаются подтопленными 419 участков и 2 дома
15:36 В Свердловской области в июне волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живыми 98 пропавших людей
15:12 Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области
14:21 В Екатеринбурге в конце июля перекроют движение на Синарской и в Коломенском переулке
12:18 Яблони и сцена: власти поделились подробностями реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге
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