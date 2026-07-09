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С РЖД взыскали 20 млн рублей в пользу семьи погибшего работника
Фото: Вечерние ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с ОАО «РЖД» 20 млн рублей компенсации морального вреда в пользу вдовы и троих несовершеннолетних детей железнодорожника, погибшего на производстве.
Как сообщили в свердловском областном суде, осмотрщик-ремонтник вагонов погиб при исполнении трудовых обязанностей на территории станции. На мужчину наехал подвижной состав, который относится к источникам повышенной опасности.
При рассмотрении дела суд установил, что работодатель ненадлежащим образом организовал производственный процесс и допустил нарушения требований охраны труда. Грубой неосторожности со стороны погибшего не выявили.
Представители РЖД отмечали, что ранее семья уже получила около 1,8 млн рублей по коллективному договору. Однако суд решил, что эта выплата не освобождает компанию от дополнительной ответственности.
Вдове погибшего присудили 6 млн рублей, двум старшим детям – по 5 млн рублей, младшему ребёнку – 4 млн рублей. Кроме того, РЖД должны возместить 3 тыс. рублей судебных расходов.
Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в свердловском областном суде, осмотрщик-ремонтник вагонов погиб при исполнении трудовых обязанностей на территории станции. На мужчину наехал подвижной состав, который относится к источникам повышенной опасности.
При рассмотрении дела суд установил, что работодатель ненадлежащим образом организовал производственный процесс и допустил нарушения требований охраны труда. Грубой неосторожности со стороны погибшего не выявили.
Представители РЖД отмечали, что ранее семья уже получила около 1,8 млн рублей по коллективному договору. Однако суд решил, что эта выплата не освобождает компанию от дополнительной ответственности.
Вдове погибшего присудили 6 млн рублей, двум старшим детям – по 5 млн рублей, младшему ребёнку – 4 млн рублей. Кроме того, РЖД должны возместить 3 тыс. рублей судебных расходов.
Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
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