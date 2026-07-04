Китайские смартфоны стали лидерами роста продаж в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга стали заметно чаще покупать смартфоны OnePlus и vivo. Во II квартале 2026 года продажи новых устройств OnePlus на «Авито» выросли в шесть раз год к году, а vivo – в 2,5 раза, сообщили аналитики площадки.Третье место по темпам роста заняла Apple: продажи новых смартфонов бренда увеличились вдвое. При этом компания по-прежнему лидирует по общему количеству проданных устройств – на неё пришлось 85% продаж в новом сегменте.Новые смартфоны Apple в среднем покупали за 45 тыс. рублей. Доля Samsung составила 6% при средней цене 52 тыс. рублей, Xiaomi – 3% при цене около 27 тыс. рублей. На OnePlus и vivo пришлось по 1% продаж, средняя стоимость устройств составила 49 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.На вторичном рынке лидером роста стала vivo: продажи смартфонов этого бренда увеличились в два раза. Устройства Google стали покупать на 36% чаще, OnePlus – на 23%.Больше всего подержанных смартфонов также пришлось на Apple – 65% от общего объёма продаж. Средняя цена составила 27 тыс. рублей. Следом расположились Samsung с долей 11% и средней стоимостью 19 тыс. рублей, а также Xiaomi – 9% и 9 тыс. рублей.В пятёрку самых продаваемых брендов на вторичном рынке вошли также HONOR и Realme. На них пришлось 3% и 2% продаж соответственно. Мероприятие для возрастной категории 18+