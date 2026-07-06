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«Иннопром-2026» в Екатеринбурге посетили более 52 тысяч человек
Фото: Вечерние ведомости
За четыре дня промышленную выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбурге посетили более 52 тысяч человек. Об этом сообщили в администрации города.
На площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» также побывали представители 50 иностранных делегаций. В деловой программе приняли участие главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Страной-партнёром выставки стала Индонезия.
На выставке прошли более 100 деловых мероприятий, посвящённых промышленности, автоматизации производства, технологиям и международному сотрудничеству. Мероприятие для возрастной категории 18+
На площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» также побывали представители 50 иностранных делегаций. В деловой программе приняли участие главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Страной-партнёром выставки стала Индонезия.
На выставке прошли более 100 деловых мероприятий, посвящённых промышленности, автоматизации производства, технологиям и международному сотрудничеству. Мероприятие для возрастной категории 18+
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