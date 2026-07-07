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Клинику «Свобода» оштрафовали на 4 тысячи рублей за ряд грубых нарушений при ведении медицинской деятельности
Фото: Вечерние ведомости
Частную клинику «Свобода» в Екатеринбурге привлекли к ответственности по статье об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. При этом санкции вменённой части 4 статьи 14.1 КоАП для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Однако, как стало известно , были применены положения статьи 4.1.2 КоАП: клиника числится микропредприятием, поэтому штраф назначили как для ИП — в минимальном размере 4 000 рублей.
Проверку клиники, основанной известным блогером Антоном Соколовым, провели прокуратура совместно с Росздравнадзором. Один из результатов проверки — обнаружение в шкафу с лекарствами продукции с признаками незарегистрированных препаратов. Речь идёт о нескольких «имплантатах» для лечения алкоголизма и наркомании:
— «ESPERAL implant» — шприц-контейнер с дисульфирамом 1300 мг (при том, что в России дисульфирам зарегистрирован только в форме таблеток по 150, 250 и 500 мг), «DISULFIRAM implant» — пеллеты в шприце-контейнере на 1400 мг дисульфирама (также не зарегистрирован в РФ), «BUY REVIA (Naltrexone) implant», Naltrexone. Data-matrix-кодов на упаковках проверяющие не нашли, в системе мониторинга «Честный знак» этих препаратов также нет.
Помимо этого, прокуроры нашли просроченные лекарства, хранившиеся вперемешку с годными: адреналин с истёкшим сроком годности более чем на год, преднизолон, дротаверин, сальбутамол, папаверин, анальгин, йод и другие препараты; просроченные медизделия, в том числе реанимационные: надгортанный воздуховод «Интерседжикал» с просрочкой с июля 2021 года, ручной аппарат ИВЛ Mederen (10.2024), гипотермический пакет «Виталфарм» (01.2023), эндотрахеальная трубка, набор для катетеризации центральных вен и другие.
Проверка также показала, что инъекционные препараты (преднизолон, кеторолак, натрия тиосульфат, амитриптилин, налоксон) не проводились через систему мониторинга движения лекарств — то есть клиника фактически не показывала, откуда они у неё.
Отметим, что решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.
Проверка проходила в одной клинике, расположенной на улице Малышева, 135 в Екатеринбурге ( писали об этом здесь). Всего же сеть частных клиник для лечения алко- и наркозависимых работает более чем в десятке городов России, амбассадором сети был рэпер Гуф, однако он открестился от этой роли после резонансного случая в Кемерово). Мероприятие для возрастной категории 18+
Проверку клиники, основанной известным блогером Антоном Соколовым, провели прокуратура совместно с Росздравнадзором. Один из результатов проверки — обнаружение в шкафу с лекарствами продукции с признаками незарегистрированных препаратов. Речь идёт о нескольких «имплантатах» для лечения алкоголизма и наркомании:
— «ESPERAL implant» — шприц-контейнер с дисульфирамом 1300 мг (при том, что в России дисульфирам зарегистрирован только в форме таблеток по 150, 250 и 500 мг), «DISULFIRAM implant» — пеллеты в шприце-контейнере на 1400 мг дисульфирама (также не зарегистрирован в РФ), «BUY REVIA (Naltrexone) implant», Naltrexone. Data-matrix-кодов на упаковках проверяющие не нашли, в системе мониторинга «Честный знак» этих препаратов также нет.
Помимо этого, прокуроры нашли просроченные лекарства, хранившиеся вперемешку с годными: адреналин с истёкшим сроком годности более чем на год, преднизолон, дротаверин, сальбутамол, папаверин, анальгин, йод и другие препараты; просроченные медизделия, в том числе реанимационные: надгортанный воздуховод «Интерседжикал» с просрочкой с июля 2021 года, ручной аппарат ИВЛ Mederen (10.2024), гипотермический пакет «Виталфарм» (01.2023), эндотрахеальная трубка, набор для катетеризации центральных вен и другие.
Проверка также показала, что инъекционные препараты (преднизолон, кеторолак, натрия тиосульфат, амитриптилин, налоксон) не проводились через систему мониторинга движения лекарств — то есть клиника фактически не показывала, откуда они у неё.
Отметим, что решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.
Проверка проходила в одной клинике, расположенной на улице Малышева, 135 в Екатеринбурге ( писали об этом здесь). Всего же сеть частных клиник для лечения алко- и наркозависимых работает более чем в десятке городов России, амбассадором сети был рэпер Гуф, однако он открестился от этой роли после резонансного случая в Кемерово). Мероприятие для возрастной категории 18+
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