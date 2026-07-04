Возрастное ограничение 18+
«Бодрые выходные» организуют на старом Сысертском заводе
Фото: пресс-служба фестиваля «Лето на заводе»
В креативном кластере «На заводе» в Сысерти 18 и 19 июля пройдут «Бодрые выходные» — тематический уикенд летнего фестиваля, посвящённый спорту, музыке и кофе. Организаторы позиционируют его как середину сезона и препати крупных мероприятий.
Главным событием станут два сап-заплыва с домашними животными, которые кластер проводит совместно с зоомагазином «Заповедник». Оба дня в 15.00 участники с собаками отправятся от пирса на территории завода к одному из пляжей Сысерти под аккомпанемент живого саксофона. На берегу гостей будет ждать джазовый концерт The Travelling Orchestra — Евгения Чемякина и Алексея Багичева, резидентов местного джаз-клуба, а шеф-повар приготовит плов в казане.
18 июля на площадке пройдёт препати Уральского кофейного фестиваля. В нём заявлены обжарщики «Юнат Кофе», Label, Ingresso Coffee и «Фолк Кофе»: организаторы обещают дегустации, каптестинги, лекции, «кофейное бинго» и тематический кинопоказ. В этот же день в помещении Доменного цеха состоится фестиваль электронной музыки «Грибница» с диджей-сетами и виниловой программой. В воскресенье, 19 июля, живые концерты дадут Funk Power и Миша Лузин.
Помимо главных событий, в программе — утренняя пробежка по историческому центру Сысерти с беговым клубом Runtime и йога от студии Sunkalpa. Продюсер фестиваля Артём Белоусов описывает уикенд как «взбодримся на Заводе в середине сезона» — с отсылкой к разгару лета и подготовкой к крупным августовским событиям.
Общая тема сезона 2026 года на площадке — «Крепкие связи». Вход на территорию — по единому билету на день. Для детей до пяти лет и жителей Сысертского муниципального округа проход бесплатный при предъявлении документа с пропиской; действует льготный тариф для детей 6–13 лет, пенсионеров и многодетных семей. Отдельно продаются билеты с доплатой на строительство нового входа с 200-метровым пандусом. Мероприятие для возрастной категории 18+
Главным событием станут два сап-заплыва с домашними животными, которые кластер проводит совместно с зоомагазином «Заповедник». Оба дня в 15.00 участники с собаками отправятся от пирса на территории завода к одному из пляжей Сысерти под аккомпанемент живого саксофона. На берегу гостей будет ждать джазовый концерт The Travelling Orchestra — Евгения Чемякина и Алексея Багичева, резидентов местного джаз-клуба, а шеф-повар приготовит плов в казане.
18 июля на площадке пройдёт препати Уральского кофейного фестиваля. В нём заявлены обжарщики «Юнат Кофе», Label, Ingresso Coffee и «Фолк Кофе»: организаторы обещают дегустации, каптестинги, лекции, «кофейное бинго» и тематический кинопоказ. В этот же день в помещении Доменного цеха состоится фестиваль электронной музыки «Грибница» с диджей-сетами и виниловой программой. В воскресенье, 19 июля, живые концерты дадут Funk Power и Миша Лузин.
Помимо главных событий, в программе — утренняя пробежка по историческому центру Сысерти с беговым клубом Runtime и йога от студии Sunkalpa. Продюсер фестиваля Артём Белоусов описывает уикенд как «взбодримся на Заводе в середине сезона» — с отсылкой к разгару лета и подготовкой к крупным августовским событиям.
Общая тема сезона 2026 года на площадке — «Крепкие связи». Вход на территорию — по единому билету на день. Для детей до пяти лет и жителей Сысертского муниципального округа проход бесплатный при предъявлении документа с пропиской; действует льготный тариф для детей 6–13 лет, пенсионеров и многодетных семей. Отдельно продаются билеты с доплатой на строительство нового входа с 200-метровым пандусом. Мероприятие для возрастной категории 18+
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