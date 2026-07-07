В Кольцово задерживаются четыре рейса: прокуратура начала проверку

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В аэропорту Кольцово 13 июля задержаны четыре рейса – в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Алматы и Оренбург. Соблюдение прав пассажиров контролирует Уральская транспортная прокуратура.По данным ведомства, рейс авиакомпании «Якутия» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург перенесён на 23:55.Три задержанных рейса выполняет авиакомпания Red Wings:– в Нижний Новгород – вылет запланирован на 14:20;– в Алматы – на 14:50;– в Оренбург – на 22:10.Кроме того, задержки зафиксированы в аэропортах Оренбурга и Сургута. Рейс Red Wings из Оренбурга в Екатеринбург должен вылететь в 00:30 14 июля, рейс Utair из Сургута в Сочи – в 16:00 13 июля.Транспортные прокуроры контролируют предоставление пассажирам положенных услуг. При нарушении прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону 8-922-120-60-50 или направить обращение через интернет-приёмную ведомства. Мероприятие для возрастной категории 18+