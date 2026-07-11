В свердловской детской больнице начали лечить кисты копчика с помощью лазера

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Областной детской клинической больнице внедрили новый малоинвазивный метод лечения пилонидальной кисты, также известной как эпителиальный копчиковый ход. По новой технологии уже прооперировали более десяти подростков, сообщили в Минздраве Свердловской области.Раньше пациентам проводили классическую операцию с иссечением кисты. Теперь хирурги вводят в её полость или свищевой ход специальный световод. Лазер воздействует на патологические ткани, не повреждая здоровые, после чего полость кисты закрывается.Такое вмешательство считается более щадящим и способствует быстрому заживлению узких каналов.Пилонидальная киста встречается примерно у 26 человек на 100 тысяч населения. Некоторое время заболевание может протекать без симптомов, однако при отсутствии лечения существует риск развития воспаления. Мероприятие для возрастной категории 18+