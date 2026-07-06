Экспертиза одобрила встраивание здания земской школы в Екатеринбурге в новый ЖК

— говорится в документе.

«Проектом предполагается, согласно заданию Заказчика, реставрация сохранившейся части ОКН «Школа», с организацией на территории памятника подземного объёма, и включение их в общую функциональную структуру вновь строящегося малоэтажного жилого комплекса»,