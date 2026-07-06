Возрастное ограничение 18+
Экспертиза одобрила встраивание здания земской школы в Екатеринбурге в новый ЖК
Фото: Вечерние ведомости
Госэксперты из Челябинска, Омска и Нижнего Новгорода Валентин Оленьков, Наталья Удина и Александр Шумилкин вынесли положительное заключение по проекту, предполагающему приспособление здания-памятника на улице Клары Цеткин в Екатеринбурге под новые функции. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, размещённого на сайте Свердлохранкультуры.
Южную часть земельного участка, согласно проекту, должны благоустроить. А здание земской школы использовать как административное — сообщалось, что в нём могут разместить управляющую компанию нового ЖК.
Сам жилой комплекс высотой чуть более 30 метров, фигурировал в другом проекте, который выносился на обсуждение в мае. Девелоперский проект на Вознесенской горке ещё с 2000-х годов пытается реализовать компания «Гараж-С».
Общественное обсуждение продлится до 22 июля — до этой даты в Свердлохранкультуру можно направить свои возражения и замечания к акту. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Проектом предполагается, согласно заданию Заказчика, реставрация сохранившейся части ОКН «Школа», с организацией на территории памятника подземного объёма, и включение их в общую функциональную структуру вновь строящегося малоэтажного жилого комплекса»,
— говорится в документе.
Южную часть земельного участка, согласно проекту, должны благоустроить. А здание земской школы использовать как административное — сообщалось, что в нём могут разместить управляющую компанию нового ЖК.
В самой экспертизе показывают лишь здание школы — проектируемый жилой комплекс не изображают.
Сам жилой комплекс высотой чуть более 30 метров, фигурировал в другом проекте, который выносился на обсуждение в мае. Девелоперский проект на Вознесенской горке ещё с 2000-х годов пытается реализовать компания «Гараж-С».
Общественное обсуждение продлится до 22 июля — до этой даты в Свердлохранкультуру можно направить свои возражения и замечания к акту. Мероприятие для возрастной категории 18+
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