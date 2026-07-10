Спасти от цепи и усыпления пса из Медного просят зооволонтёры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В посёлке Медный под Екатеринбургом развернулась драма с участием четвероногого. Местные жители в срочном порядке ищут пристрой для собаки, которой грозит усыпление.Как рассказывают жители Медного, два года назад дотла сгорел дом, в котором жил этот симпатичный пёс. Животное спаслось, но хозяева резко охладели к нему. Они посадили бедолагу на цепь в саду, и с тех пор он там доживает свой век, никому не нужный.Сейчас псу, по оценкам специалистов, от шести до восьми лет — возраст для крупной охранной собаки уже не молодой, но ещё вполне бодрый. Характер у него строгий, как и положено сторожу: он идёт на контакт, но чужакам доверяет не сразу, нужно время, чтобы он привык и убедился, что от человека не исходит угрозы.Проблема в том, что время поджимает — если пса не заберут с цепи в ближайшие дни, его ждёт усыпление, потому что держать его на прежних условиях хозяева явно не собираются. Волонтёры ищут либо постоянный дом, где собаку не будут использовать как живую сигнализацию, а будут любить и кормить, либо хотя бы надёжную временную передержку. Связаться с куратором можно по телефону 8-917-710-06-90, в Telegram или звонком на Макс. Мероприятие для возрастной категории 18+