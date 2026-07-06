Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области вновь объявили беспилотную опасность
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Режим беспилотной опасности объявили в Свердловской области. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Денис Паслер примерно в 09.30.
Напомним, обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по номеру 112.
Также запрещено подбирать обломки и снимать работу ПВО.
В прошлый раз беспилотную опасность объявляли в понедельник. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность»,
– заверил глава региона.
Напомним, обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по номеру 112.
Также запрещено подбирать обломки и снимать работу ПВО.
В прошлый раз беспилотную опасность объявляли в понедельник. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию