Возрастное ограничение 18+
Беспилотную опасность объявили в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил около 08.40 в своих социальных сетях.
Он также предупредил, что в области могут ограничить мобильную связь и интернет в целях безопасности, и напомнил, что нельзя подбирать обломки и снимать работу ПВО.
Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по номеру 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность»,
— сказал глава региона.
Он также предупредил, что в области могут ограничить мобильную связь и интернет в целях безопасности, и напомнил, что нельзя подбирать обломки и снимать работу ПВО.
Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по номеру 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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