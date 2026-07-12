Возрастное ограничение 18+
Жителям затопленных домов в Пышме рекомендовали привиться от гепатита А
Фото: Вечерние ведомости
Жителям Пышминского муниципального округа, чьи дома оказались в зоне подтопления, рекомендовали пройти вакцинацию от гепатита А. Об этом сообщили в местной администрации.
Обратиться за прививкой можно в Пышминскую центральную районную больницу. Власти объяснили, что вакцинация необходима для профилактики распространения инфекции после паводка.
Режим чрезвычайной ситуации действует в Пышме, сёлах Печеркино и Пульниково, а также в деревнях Холкина и Катарач. Более 55 человек эвакуировали в пункт временного размещения, организованный в гостинице «Арго».
В администрации также заверили, что территории, откуда уехали жители, будут патрулировать сотрудники ОМВД. По данным ЕАН, центральная улица Пышмы остаётся затопленной и обесточенной. Мероприятие для возрастной категории 18+
Обратиться за прививкой можно в Пышминскую центральную районную больницу. Власти объяснили, что вакцинация необходима для профилактики распространения инфекции после паводка.
Режим чрезвычайной ситуации действует в Пышме, сёлах Печеркино и Пульниково, а также в деревнях Холкина и Катарач. Более 55 человек эвакуировали в пункт временного размещения, организованный в гостинице «Арго».
В администрации также заверили, что территории, откуда уехали жители, будут патрулировать сотрудники ОМВД. По данным ЕАН, центральная улица Пышмы остаётся затопленной и обесточенной. Мероприятие для возрастной категории 18+
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