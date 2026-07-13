В Екатеринбурге взрослые самокатчики нарушают ПДД чаще детей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга подвели итоги краткосрочного рейда под названием «Пешеход, ребёнок, СИМ». Рейд этот прошёл в рамках масштабной профилактической акции «Практика безопасности».Инспекторы вышли на улицы уральской столицы, чтобы «прочесать» город на предмет самых опасных нарушений. В центре внимания оказались три главные болевые точки: как ведут себя дети-пешеходы, уступают ли водители дорогу людям на «зебрах», и что вытворяют любители электросамокатов и велосипедов.Проверка длилась всего несколько часов, но результат неприятно впечатлил — стражи порядка зафиксировали 33 нарушения правил дорожного движения. Самое любопытное, что меньше всего проблем возникло с детьми: только трое юных пешеходов попались на переходе дороги в неположенном месте или на красный свет. За это им выписали предупреждение или штраф по первой части статьи 12.29 КоАП. А вот взрослые пользователи средств индивидуальной мобильности показали себя совсем не с лучшей стороны — целых 27 человек на электросамокатах и моноколёсах проигнорировали правило спешивания перед пешеходным переходом. Они просто проносились мимо людей, создавая реальную угрозу, за что и получили штрафы по второй части той же статьи. В нарушении дорожных правил не отстали и велосипедисты — трое из них тоже не сочли нужным слезть с железного коня на «зебре».В екатеринбургской ГИБДД подчеркнули, что рейд был профилактическим. Инспекторы пообещали, что такие выездные проверки станут регулярными, особенно в парках и скверах, где любители самокатов любят лихачить. Мероприятие для возрастной категории 18+