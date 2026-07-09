Прошлогодняя ссора у скамейки обернулась для жителя Нижней Туры 15 годами колонии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде поставили точку в громком деле об уличном убийстве. Это преступление было совершенно в 2025 году и поразило уральцев свой беспричинностью.Ранним утром 1 августа прошлого года 34-летний житель Нижней Туры неожиданно напал на семейную пару. Это произошло около пяти утра на улице Серова. Супруги, сидевшие на скамейке, сделали замечание молодому мужчине, который проходил мимо и шумно выражался нецензурной бранью. Разгоряченный алкогольными возлияниями прохожий вместо того, чтобы извиниться, моментально перешёл на агрессию.Сначала пьяный хулиган набросился на женщину с кулаками, а потом схватился за нож. Удар пришёлся в жизненно важный орган — от полученного ранения жертва скончалась на месте. Её супруг тоже получил ножевое ранение, но, к счастью, врачам удалось спасти ему жизнь.В ходе судебного процесса подсудимый пытался смягчить свою вину, заявив, что убил женщину в пылу ссоры, а мужчине причинил вред «на той же почве». Однако суд не поверил в бытовую ссору — квалифицировал случившееся как убийство и покушение на убийство из хулиганских побуждений. Судьи учли, что жертвы не давали никакого повода для нападения, а сам Алидаров просто сорвал злость на случайных прохожих.В итоге мужчина проведёт ближайшие 15 лет в колонии строгого режима, а после освобождения ему ещё полтора года нельзя будет покидать город. Кроме того, суд обязал его выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда выжившему потерпевшему.Пока что приговор не вступил в силу — осуждённый или его защита могут попытаться обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Мероприятие для возрастной категории 18+