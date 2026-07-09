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Прошлогодняя ссора у скамейки обернулась для жителя Нижней Туры 15 годами колонии

18.57 Понедельник, 13 июля 2026
Фото: телеграм-канал «Суды Свердловской области»
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В Свердловском областном суде поставили точку в громком деле об уличном убийстве. Это преступление было совершенно в 2025 году и поразило уральцев свой беспричинностью.

Ранним утром 1 августа прошлого года 34-летний житель Нижней Туры неожиданно напал на семейную пару. Это произошло около пяти утра на улице Серова. Супруги, сидевшие на скамейке, сделали замечание молодому мужчине, который проходил мимо и шумно выражался нецензурной бранью. Разгоряченный алкогольными возлияниями прохожий вместо того, чтобы извиниться, моментально перешёл на агрессию.

Сначала пьяный хулиган набросился на женщину с кулаками, а потом схватился за нож. Удар пришёлся в жизненно важный орган — от полученного ранения жертва скончалась на месте. Её супруг тоже получил ножевое ранение, но, к счастью, врачам удалось спасти ему жизнь.

В ходе судебного процесса подсудимый пытался смягчить свою вину, заявив, что убил женщину в пылу ссоры, а мужчине причинил вред «на той же почве». Однако суд не поверил в бытовую ссору — квалифицировал случившееся как убийство и покушение на убийство из хулиганских побуждений. Судьи учли, что жертвы не давали никакого повода для нападения, а сам Алидаров просто сорвал злость на случайных прохожих.

В итоге мужчина проведёт ближайшие 15 лет в колонии строгого режима, а после освобождения ему ещё полтора года нельзя будет покидать город. Кроме того, суд обязал его выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда выжившему потерпевшему.

Пока что приговор не вступил в силу — осуждённый или его защита могут попытаться обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:45 Безопасность стала главным критерием выбора автомобиля для родителей в Екатеринбурге
15:11 В Свердловской области купаться официально разрешили только в одном водоёме
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14:15 Людей эвакуируют из санатория «Обуховский» в ковше экскаватора
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13:47 На улице Пушкина в Екатеринбурге сузят проезжую часть и проложат велодорожку
13:19 На проспекте Космонавтов водитель Toyota сбил 16-летнего подростка
12:53 В Кольцово задерживаются четыре рейса: прокуратура начала проверку
12:42 Экс-директора екатеринбургского «Гортранса» приговорили к 9 годам колонии за коррупцию
12:21 Директора фирмы будут судить за хищение 14,9 млн рублей при замене окон в общежитиях вуза
11:43 Более тысячи участков подтопило в Свердловской области после сильных дождей
11:15 С РЖД взыскали 20 млн рублей в пользу семьи погибшего работника
10:40 В свердловской детской больнице начали лечить кисты копчика с помощью лазера
10:09 Жителям затопленных домов в Пышме рекомендовали привиться от гепатита А
09:48 Свердловским семьям перечислили более 809 миллионов рублей новой выплаты
23:06 Водителям напомнили, что нужно делать сразу после ДТП
19:49 В центре Екатеринбурга прохожий спас девушку, упавшую в Исеть
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