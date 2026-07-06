Свердловский Минздрав опубликовал традиционную статистику рождаемости

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С 6 по 12 июля в родильных домах Свердловской области на свет появились 660 новорожденных. Такую цифру в традиционной еженедельной сводке приводит региональное министерство здравоохранения.Официальный ресурс местного Минздрава «Здоровье уральцев», разбирая статистику чуть подробнее, сообщает, что на прошлой неделе мальчишек оказалось чуть больше: 334 против 326 очаровательных девочек. Особым поводом для радости пяти семей стало рождение двойняшек.Основная нагрузка, как и обычно, легла на перинатальные центры Екатеринбурга — именно там приняли 435 родов из общего числа. Ещё 116 малышей появились на свет в межмуниципальных медицинских центрах области. А один самый нетерпеливый ребёнок родился в ургентном зале, доставив чуть больше хлопот персоналу и чуть больше тревог родителям. Мероприятие для возрастной категории 18+