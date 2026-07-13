В Горном Щите 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП с Nissan

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге госпитализировали 15-летнего подростка, который попал в аварию на мотоцикле. ДТП произошло днём 12 июля у дома № 48А на улице Свердлова в посёлке Горный Щит, сообщили в городской Госавтоинспекции.По предварительной версии, 65-летний водитель Nissan NV200 ехал по улице Будённого и при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Racer. После столкновения подростка с различными травмами доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9.Водитель автомобиля рассказал инспекторам, что встречные машины остановились, пропуская его, однако во время поворота из-за них со стороны обочины неожиданно выехал мотоцикл. Мужчина был трезв. Его водительский стаж составляет 29 лет, ранее к ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.Подросток ехал в мотошлеме, однако водительских прав у него не было. Объём двигателя мотоцикла составляет 224 кубических сантиметра, поэтому для управления им необходимо удостоверение соответствующей категории.Мать юноши пояснила, что сын самостоятельно купил мотоцикл для ремонта, а о поездке узнала только после аварии – ей позвонил друг подростка. Тем не менее инспекторы составили на женщину протокол за передачу управления человеку без водительских прав. Эта статья предусматривает штраф в размере 45 тыс. рублей.Материалы также направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Там решат вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и постановке семьи на профилактический учёт. Мероприятие для возрастной категории 18+