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В Горном Щите 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП с Nissan

17.21 Понедельник, 13 июля 2026
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге госпитализировали 15-летнего подростка, который попал в аварию на мотоцикле. ДТП произошло днём 12 июля у дома № 48А на улице Свердлова в посёлке Горный Щит, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной версии, 65-летний водитель Nissan NV200 ехал по улице Будённого и при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Racer. После столкновения подростка с различными травмами доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9.

Водитель автомобиля рассказал инспекторам, что встречные машины остановились, пропуская его, однако во время поворота из-за них со стороны обочины неожиданно выехал мотоцикл. Мужчина был трезв. Его водительский стаж составляет 29 лет, ранее к ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.

Подросток ехал в мотошлеме, однако водительских прав у него не было. Объём двигателя мотоцикла составляет 224 кубических сантиметра, поэтому для управления им необходимо удостоверение соответствующей категории.

Мать юноши пояснила, что сын самостоятельно купил мотоцикл для ремонта, а о поездке узнала только после аварии – ей позвонил друг подростка. Тем не менее инспекторы составили на женщину протокол за передачу управления человеку без водительских прав. Эта статья предусматривает штраф в размере 45 тыс. рублей.

Материалы также направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Там решат вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и постановке семьи на профилактический учёт.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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14:15 Людей эвакуируют из санатория «Обуховский» в ковше экскаватора
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12:21 Директора фирмы будут судить за хищение 14,9 млн рублей при замене окон в общежитиях вуза
11:43 Более тысячи участков подтопило в Свердловской области после сильных дождей
11:15 С РЖД взыскали 20 млн рублей в пользу семьи погибшего работника
10:40 В свердловской детской больнице начали лечить кисты копчика с помощью лазера
10:09 Жителям затопленных домов в Пышме рекомендовали привиться от гепатита А
09:48 Свердловским семьям перечислили более 809 миллионов рублей новой выплаты
23:06 Водителям напомнили, что нужно делать сразу после ДТП
19:49 В центре Екатеринбурга прохожий спас девушку, упавшую в Исеть
19:22 Парашютисты и десантники из Свердловской области отправились тушить пожары в Красноярский край
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16:44 В Нижнем Тагиле 4-летняя девочка погибла под колесами мусоровоза
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