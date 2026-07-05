Возрастное ограничение 18+
Более тысячи участков подтопило в Свердловской области после сильных дождей
Фото: скрин видео Дениса Паслера
В Свердловской области из-за дождевых паводков подтоплены 61 населённый пункт и более тысячи приусадебных и садовых участков. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в своём Telegram-канале.
Неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется в 18 муниципалитетах. По данным на утро, вода зашла на 1006 участков и в 179 жилых и садовых домов. Затопленными остаются девять низководных мостов, транспортное сообщение ограничено с 27 населёнными пунктами.
На федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень перекрыто движение на 196-м и 210-м километрах. Для автомобилистов организовали объездные маршруты.
Денис Паслер рассказал, что вместе с первым заместителем начальника областного управления МЧС Валерием Казаковым осмотрел пострадавшие территории с воздуха. Результаты облёта планируется обсудить на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В Первоуральском муниципальном округе открыли временный объезд моста через реку Утку около посёлка Перескачка, который размыло паводком. Восстановительные работы завершены на двух участках дороги Реж – Арамашка, на подъезде к деревне Галашова со стороны Тюменского тракта и на дороге Панова – Калачики в Талицком районе.
На размытую дорогу Артёмовский – Арамашево продолжают завозить скальный грунт, чтобы восстановить движение.
Энергетики убрали с линий электропередачи более 300 упавших деревьев и устранили свыше 350 обрывов проводов.
Как отметил Денис Паслер, обстановку в регионе отслеживают круглосуточно. Специалисты разбирают заторы на реках, восстанавливают дороги и насыпи на территориях, откуда уходит вода. Мероприятие для возрастной категории 18+
Неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется в 18 муниципалитетах. По данным на утро, вода зашла на 1006 участков и в 179 жилых и садовых домов. Затопленными остаются девять низководных мостов, транспортное сообщение ограничено с 27 населёнными пунктами.
На федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень перекрыто движение на 196-м и 210-м километрах. Для автомобилистов организовали объездные маршруты.
Денис Паслер рассказал, что вместе с первым заместителем начальника областного управления МЧС Валерием Казаковым осмотрел пострадавшие территории с воздуха. Результаты облёта планируется обсудить на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В Первоуральском муниципальном округе открыли временный объезд моста через реку Утку около посёлка Перескачка, который размыло паводком. Восстановительные работы завершены на двух участках дороги Реж – Арамашка, на подъезде к деревне Галашова со стороны Тюменского тракта и на дороге Панова – Калачики в Талицком районе.
На размытую дорогу Артёмовский – Арамашево продолжают завозить скальный грунт, чтобы восстановить движение.
Энергетики убрали с линий электропередачи более 300 упавших деревьев и устранили свыше 350 обрывов проводов.
Как отметил Денис Паслер, обстановку в регионе отслеживают круглосуточно. Специалисты разбирают заторы на реках, восстанавливают дороги и насыпи на территориях, откуда уходит вода. Мероприятие для возрастной категории 18+
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