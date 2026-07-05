Более тысячи участков подтопило в Свердловской области после сильных дождей

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Свердловской области из-за дождевых паводков подтоплены 61 населённый пункт и более тысячи приусадебных и садовых участков. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в своём Telegram-канале.Неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется в 18 муниципалитетах. По данным на утро, вода зашла на 1006 участков и в 179 жилых и садовых домов. Затопленными остаются девять низководных мостов, транспортное сообщение ограничено с 27 населёнными пунктами.На федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень перекрыто движение на 196-м и 210-м километрах. Для автомобилистов организовали объездные маршруты.Денис Паслер рассказал, что вместе с первым заместителем начальника областного управления МЧС Валерием Казаковым осмотрел пострадавшие территории с воздуха. Результаты облёта планируется обсудить на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.В Первоуральском муниципальном округе открыли временный объезд моста через реку Утку около посёлка Перескачка, который размыло паводком. Восстановительные работы завершены на двух участках дороги Реж – Арамашка, на подъезде к деревне Галашова со стороны Тюменского тракта и на дороге Панова – Калачики в Талицком районе.На размытую дорогу Артёмовский – Арамашево продолжают завозить скальный грунт, чтобы восстановить движение.Энергетики убрали с линий электропередачи более 300 упавших деревьев и устранили свыше 350 обрывов проводов.Как отметил Денис Паслер, обстановку в регионе отслеживают круглосуточно. Специалисты разбирают заторы на реках, восстанавливают дороги и насыпи на территориях, откуда уходит вода. Мероприятие для возрастной категории 18+