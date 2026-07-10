В колледжи Свердловской области через «Госуслуги» подали почти 50 тысяч заявлений

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу заявлений в колледжи. Абитуриенты подали через «Госуслуги» почти 50 тысяч заявлений в колледжи Свердловской области. По этому показателю регион занял четвёртое место в России, сообщили в Минцифры РФ.Больше заявлений поступило только в колледжи Санкт-Петербурга – 96,3 тысячи, Московской области – 50,8 тысячи и Москвы – 50,5 тысячи. В Свердловскую область подано 49,8 тысячи заявлений, в Краснодарский край – 42 тысячи.Всего через «Госуслуги» заявления в колледжи подали почти 200 тысяч человек. Они направили более миллиона заявлений – на 21,8% больше, чем годом ранее. В среднем каждый абитуриент выбирает пять вариантов поступления.Самыми популярными направлениями стали юриспруденция, разработка и управление программным обеспечением, сестринское и лечебное дело, а также туризм и гостеприимство.На бюджетные места документы принимают до 15 августа, на творческие специальности – до 10 августа. Подать заявление на платное обучение можно до 1 декабря. Мероприятие для возрастной категории 18+