Безопасность стала главным критерием выбора автомобиля для родителей в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Более половины родителей в Екатеринбурге при выборе автомобиля в первую очередь оценивают его безопасность. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Авито Авто» и сети магазинов «Детский мир».Безопасность назвали главным критерием 52% опрошенных. Также родители обращают внимание на наличие детских замков и блокировки стеклоподъёмников – этот параметр важен для 45% участников исследования. Ещё 43% нужен вместительный багажник для коляски и других вещей, а 39% оценивают удобство посадки и высадки ребёнка.Семейным автомобилем участники опроса чаще всего считают кроссовер или внедорожник – такой вариант выбрали 41% родителей. Минивэны предпочитают 27%, универсалы – 23%.После появления детей меняются и привычки водителей. В дальних поездках 38% родителей стали чаще останавливаться, 37% выбирают более спокойные и безопасные маршруты, а 41% уделяют больше внимания комфорту в салоне. Во время поездок 36% включают детям сказки, музыку или мультфильмы.Четверть родителей при покупке машины учитывают, насколько удобно в ней устанавливать детское кресло. Важными характеристиками называют крепление стандарта ISOFIX, регулировку наклона и возможность поворота кресла на 360 градусов.Как сообщили в «Детском мире», на модели любых марок с креплением стандарта ISOFIX приходится 40% продаж автокресел. Ещё 35% составляют универсальные кресла, рассчитанные на несколько возрастных групп. В январе – мае 2026 года спрос на них вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В дорогу родители чаще всего берут воду и перекусы – об этом сообщили 59% опрошенных. Средства гигиены кладут в машину 43%, аптечку с базовыми лекарствами – 36%. Гаджеты для детей используют 32% родителей, ещё 28% предпочитают разговаривать и играть с ребёнком в пути. Мероприятие для возрастной категории 18+