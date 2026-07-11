Между Тюменью и Екатеринбургом приходится ехать по «встречке»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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ФКУ «Уралуправтодор» сообщило о серьёзных перебоях на федеральной трассе Р-351. Они начались ещё в субботу, но полностью устранить последствия пока не удалось.Напомним, 11 июля в деревне Кокуй Талицкого округа из-за мощных ливней прорвало плотину — поток воды хлынул в реку Юрмыч и моментально поднял уровень в Кокуйском водохранилище. Вода быстро дошла до 196-го километра трассы, начала подмывать земляную насыпь у водопропускной трубы и в итоге разрушила часть дорожного полотна. Чуть дальше, на 207-м километре, случилась новая напасть — воду перехлестнуло через асфальт, и проезжая часть ушла под воду.Дорожники сразу закрыли движение на опасном участке с 196-го по 210-й километр, возле поселка Троицкий, и организовали объездные пути для всех машин без исключения. Но даже сейчас, спустя два дня, ситуация остаётся напряжённой.Сегодня, согласно сообщению Уралуправтодора, с 19.10 на 196-м километре транспорт временно пустили. В сторону Тюмени и обратно машины едут со смены полосы — водителям приходится перестраиваться на «встречку», что само по себе требует повышенного внимания. А в направлении Екатеринбурга движение и вовсе сузили до одной полосы.На 207-м километре картина не лучше — там организовали реверсивное движение по одной полосе в обе стороны, левые ряды пока заблокированы. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, на место ЧП стянули больше тридцати единиц дорожной техники — самосвалы, экскаваторы, бульдозеры. Специалисты уже засыпали размытый участок скальным грунтом, но этого явно недостаточно для полного восстановления покрытия.В «Уралуправтодоре» просят водителей отнестись с пониманием и не надеяться на быстрый проезд — лучше заранее заглянуть в навигатор и выбрать альтернативный маршрут, если есть возможность. Мероприятие для возрастной категории 18+