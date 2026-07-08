На проспекте Космонавтов водитель Toyota сбил 16-летнего подростка

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 16-летний подросток попал под автомобиль, когда пошёл через дорогу на красный свет. Авария произошла утром 11 июля возле дома № 18 на проспекте Космонавтов, сообщили в городской Госавтоинспекции.За рулём Toyota Fortuner находился 51-летний екатеринбуржец. Он ехал в сторону улицы Турбинной, когда подросток начал переходить проезжую часть. После наезда пострадавшего увезли в ДГКБ № 9.Сам подросток рассказал автоинспекторам, что не заметил, как зелёный сигнал светофора сменился красным.Водитель прошёл проверку на алкоголь – мужчина был трезв. Его водительский стаж составляет 11 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+