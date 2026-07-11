На улице Пушкина в Екатеринбурге сузят проезжую часть и проложат велодорожку

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В центре Екатеринбурга продолжается реконструкция улицы Пушкина на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Как сообщили в мэрии, проезжую часть там сузят, а часть пространства отдадут под тротуары, велодорожку и озеленение.Старое покрытие уже демонтировали. Сейчас подрядчик ремонтирует инженерные сети, ливневую канализацию и освещение.На участке длиной около 400 метров планируется проложить 330-метровую велодорожку шириной три метра, установить камеры, скамейки и урны. Также власти обещают высадить несколько десятков деревьев и около 11,5 тысячи кустарников.Первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов заявил, что улицу Пушкина планируют включить в пешеходный маршрут от центра города до железнодорожного вокзала. В дальнейшем мэрия также намерена благоустроить улицу Свердлова и привокзальную площадь.Из-за работ движение по Пушкина от улицы Малышева до дома № 11 закрыто до 1 сентября. Для пешеходов будут поочерёдно оставлять открытой одну из сторон улицы. Мероприятие для возрастной категории 18+