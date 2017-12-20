Общество
19:31 | 26.12.2019
Бизнесмен из Екатеринбурга обвел вокруг пальца китайских поставщиков
У властей КНР есть отличный шанс «спросить» с уральца
Алексей Тимощук – весьма известный в Екатеринбурге бизнесмен. В 2015-2016 гг. о нем регулярно писала региональная пресса в связке с депутатом Законодательного Собрания Свердловской области Геннадием Ушаковым. В 2003 году они вместе начали создавать бизнес-холдинг «СтройДорМаш», выступив в нем учредителями в равных долях. Аффилированные компании, неофициально входящие в холдинг, были зарегистрированы на них и подконтрольных им лиц. Свой первоначальный оборотный капитал они заработали на сделках с оборонным предприятием ОАО «НПК «Уралвагонзавод», которые вылились впоследствии в уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, о котором мы неоднократно писали ранее (читать здесь).
На денежные средства от сделки ООО «СтройДорМаш» в период 2006-2008 годов организовало приобретение дорожно-строительной техники - преимущественно в Китае и Южной Корее. В этот период холдинг Алексея Тимощука также начал брать многомиллионные кредиты в банках, а с китайскими и корейскими производителями дорожно-строительной техники сотрудничать на условиях товарного кредита.
Известно, что в 2008 году ООО «СтройДорМаш» были заключены контракты на поставку дорожно-строительной техники с Sinotruk Import & Export Co., Ltd, и корпорацией Lonking (заводы Longgong (Shanghai) Machinery Co., Ltd и Longgong (Fujian) Machinery Co., Ltd) на общую сумму более 20 миллионов долларов США.
По этим контрактам ООО «СтройДорМаш» продукцию заводов получило, после чего, сделав несколько небольших платежей, расчеты полностью не произвело. ООО «СтройДорМаш» осталось должным китайским компаниям более 14,3 миллиона долларов (Sinotruk) и 2,17 миллиона евро (Lonking). Забегая вперед, отметим, что этих денег китайские производители так и не дождались – попросту говоря, их «оставили с носом».
С середины 2008 года ООО «СтройДорМаш» прекратило платежи по заключенным контрактам, а Алексей Тимощук и Геннадий Ушаков стали вести переговоры с представителями предприятий-изготовителей о предоставлении отсрочек по платежам. Невозможность исполнения обязательств по контрактам Тимощук и Ушаков объясняли финансовым кризисом, который в дальнейшем явился отличным поводом, чтобы избавиться от долгов (ничем не напоминает типичный «развод»?).
В период проведения переговоров Тимощук и Ушаков активно выводили имущество ООО «СтройДорМаш» на аффилированные им юридические лица, в том числе поставленную им китайцами дорожно-строительную технику и большое количество запасных частей. Общая сумма выведенных активов составила почти миллиард рублей. При этом, задолженность перед ООО «СтройДорМаш» организациями, на которые перешли активы ООО «СтройДорМаш» так и не была погашена. Согласно документам, в процедуре банкротства долги фирм Тимощука и Ушакова перед ООО «СтройДорМаш» продали всего за 500 тысяч рублей.
В течение 2009 – 2012 годов все выведенные из ООО «СтройДорМаш» активы были распроданы, процедура банкротства ООО «СтройДорМаш» в 2014 году была завершена. Компании, на которые перешли активы ООО «СтройДорМаш», были обанкрочены по аналогичной с ООО «СтройДорМаш» схеме - следы были успешно заметены. А китайские производители остались ни с чем. Добавим, что Тимощук и Ушаков продолжали вести «успокаивающие» переговоры с китайцами до конца процедуры банкротства ООО «СтройДорМаш». Поставщикам обещали полное погашение задолженности в процедуре банкротства, но своих слов так и не сдержали.
Наша редакция предполагает, что к фееричной схеме избавления от долгов Алексей Тимощук и Геннадий Ушаков готовились заранее. Так, всю технику ООО «СтройДорМаш» продавало практически по себестоимости или в убыток уже с 2006 года, при этом, по словам сотрудников, руководство поясняло, что так необходимо делать, чтобы захватить рынок, но фактически такая агрессивная стратегия продаж представляла из себя «пирамиду» из долгов.
В результате действий Тимощука и Ушакова банки и китайские поставщики не досчитались сотен миллионов рублей, тогда как на личные счета бизнесменов, их родственников и компании нерезиденты через различные юридические лица, входившие в холдинг, было переведено не менее 700 миллионов рублей (информация о платежах имеется в распоряжении редакции). Например, на счета возлюбленной Алексея Тимощука - Анны Ч. было переведено 140 миллионов рублей, а на счета мамы Алексея Тимощука 370 млн.руб. Подконтрольное Алексею Тимощуку ООО «Аметист» перевело на расчетный счет Блупэкс Лимитед (Кипр) 4.9 млн. долларов США.
Судя по финальному отчету конкурсного управляющего ООО «СтройДорМаш» - Петра Подпорина (имеется в распоряжении редакции), китайским поставщикам в общей сложности недоплатили 600 млн.руб.: SINOTRUK Import&Export Co.,Ltd. – 450 млн.рублей, Лонггонг (Фудзянь) Машинери компании Лимитед – 123 млн.руб., Лонггонг (Шанхай) Роад Констракшн компании Лимитед – 27 млн.руб.
Суммы денежных средств, недополученных китайскими поставщиками, удивительным образом совпадают с суммой платежей на счета собственников холдинга СДМ и связанных с ним лиц.
В распоряжении редакции имеется переписка Петра Подпорина, собственников ООО «СтройДорМаш» и Сергея Данилова – учредителя ООО Бизнес-Консалтинг», которое осуществляло юридическое сопровождение и консалтинг банкрота. Из неё следует, что процедура банкротства контролировалась Сергеем Даниловым и проводилась в интересах вполне понятного круга лиц. В переписке Петр Подпорин называет ее «безконфликтной процедурой».
В 2015 году, после того, когда стало известно о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества, Алексей Тимощук, по некоторым данным, вместе со своей семьей эмигрировал в Сингапур, хотя данный выбор весьма неожиданный, учитывая, преобладание там этнических китайцев. В КНР считают Сингапур «маленьким Китаем», о чем свидетельствует и влияние Поднебесной едва ли не на все процессы в островном государстве. Геннадий Ушаков хоть и находился на «низком старте», но оставался в России – вероятно, будучи готовым прикрыться от претензий депутатским удостоверением.
По информации издания, прошлое Алексея Тимощука, связанное с неоплаченными поставками строительно-дорожной техники, в настоящее время никак не сказывается на положении его дел в Сингапуре. Но это лишь до тех пор, пока к его личности не приглядывались органы госбезопасности КНР. Так, его возлюбленная, Анна Ч. позиционирует себя как предприниматель, ведущий дела в Сингапуре. Сам же Тимощук зачем-то себе создал образ украинского бизнесмена. Учитывая его сделки с «УВЗ», в результате которых оборонное предприятие не досчиталось нескольких миллионов, выглядит достаточно странным, как еще откровенно враждебный РФ киевский режим не признал его героем Украины.
Особую пикантность в свете вышеприведенных фактов представляют последние заявления президента России Владимира Путина. В ходе пресс-конференции 19 декабря он в очередной раз подчеркнул, что КНР является важным партнером России, как в торговой сфере, так и на международной арене.
«Самое главное, что достигнуто нами за последние годы, между Россией и Китайской Народной Республикой… Самое главное – это даже не цифры, о которых я сейчас скажу, и не отрасли, в которых мы сотрудничаем, самое главное – беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами. Мы будем укреплять наши многосторонние стратегические связи», – заявил глава государства.
Усилия президента России и правительства по налаживанию прочных взаимоотношений с КНР могут быть полностью перечеркнуты, если китайских бизнесменов и в дальнейшем будут «кидать» на миллионы долларов российские «партнеры». Только понимает ли это Алексей Тимощук, и будет ли для него это иметь какие-либо последствия?
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Виктор Совинский, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»
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