Общество
17:17 | 29.11.2019
Торжество беззакония
Свердловские силовики не могут призвать депутата от «Справедливой России» к ответственности
Геннадий Ушаков получил свою известность как первый в России депутат-банкрот, заявление о его банкротстве было подано кредиторами, крупнейший среди которых –Банк «ВТБ». Геннадий Ушаков имеет задолженность перед «ВТБ» как поручитель по кредитам своей бизнес империи «Стройдормаш», которая потерпела крах в 2009 году.
Примечательно, что согласно декларации Геннадия Ушакова, в его собственности находится лишь квартира площадью 118 квадратных метров, а годовой доход народного избранника за последние несколько лет не превышал одного миллиона рублей. При том, что по заявлению самого Ушакова ему удалось сохранить контроль над осколками своей бизнес империи. Заявление об этом Геннадий Ушаков и иные свидетели сделали в рамках расследования уголовного дела в отношении еще одного бизнес партнера Ушакова - Никиты Воробьева, которого обвинили в выводе активов с принадлежащих Геннадию Ушакову фирм. С подобной трактовкой солгались и суд и прокуратура, поддерживающая обвинение.
В обвинительном приговоре в отношении Воробьева суд прямо указал что контроль над юридическими лицами, активы с которых вывел Воробьев, осуществлял Геннадий Ушаков и его бизнес партнёр Алексей Тимощук, через своих «доверенных лиц» и фирмы-нерезиденты.
Жемчужинами в коллекции бизнесов Геннадия стали девелоперские проекты ООО «Аметист» и ООО «Гостиница Центральная», которыми Геннадий владеет через Насонову Наталью – сотрудника, и Евсееву Ольгу – родную сестру. Суммарный объём активов этих юридических лиц превышает один миллиард рублей, а ежегодная выручка приближается к ста миллионам рублей.
Удивительно, но наличие в распоряжении Геннадия Ушакова таких активов, по не понятным причинам, не вызывает вопросов ни у Прокуратуры, которая обязана проверять достоверность деклараций, которые подает народный избранник, ни у государственного Банка ВТБ – кредитора Ушакова в личном банкротстве.
Еще больше вопросов к правоохранительным органам Свердловской области и менеджерам Банка ВТБ возникает при ближайшем рассмотрении уголовных дел и материалов доследственных проверок, о хищениях в «ВТБ» и на «УВЗ», которые находились в производстве ГУ МВД и СК Свердловской области – сотрудники которых подробно изучали вопрос - откуда у Геннадия Ушакова появились средства на создание огромной бизнес-империи, с оборотами в сотни миллионов рублей (подробнее о бизнес-схемах депутата ранее рассказывало издание МК-Урал - читать здесь и здесь.
О хищениях Геннадия Ушакова на Уралвагонзаводе стало известно в августе 2015 года после обысков в офисе подконтрольной Ушакову компании. Выяснилось, что в 2005 году компания ООО «Конструкция ЕНТ», зарегистрированная на Геннадия Ушакова и двоих его компаньонов заключила контракт с заводом на кровельные работы с использованием якобы уникального гидроизоляционного состава (подробнее об этом можно прочитать по ссылке).
Согласно материалам уголовного дела, сумма договора была сильно завышена. «Работы, оплаченные ОАО «НПК «Уралвагонзавод», практически не выполнялись, заявленные для работ материалы фактически не применялись. Таким образом, стоимость работ была умышленно завышена с целью хищения имущества ОАО «НПК «Уралвагонзавод», — значится в материалах дела. Курировал сделку компаньон Ушакова — Медведев, который был женат на дочери тогдашнего начальника службы безопасности УВЗ г-на Перхурова. Он же помог обналичить векселя, которыми УВЗ покрыл больше половины суммы сделки — 342 миллиона рублей. Еще 58 млн.руб. ООО «Конструкция ЕНТ» получила наличными. Оставшиеся 100 миллионов— это бартер. На эту сумму госпредприятие поставило ООО «Конструкция ЕНТ» свою продукцию — 85 полувагонов. Примечательно, что 153 млн рублей остались «незакрытыми» даже документально. То есть «Конструкция ЕНТ» получила эти деньги за работу, которую не выполнила даже на бумаге.
4 сентября 2015 года по данному факту было возбуждено уголовное дело. Еще раньше — 4 июня 2015 г. — нижнетагильские полицейские возбудили еще одно дело по факту фиктивного договора между УВЗ и принадлежащим Геннадию Ушакову ООО «Палента». 15 октября 2015 года два уголовных дела объединены в одно производство, которое впоследствии было приостановлено, и до настоящего времени наказание никто не понес.
По информации издания, в 2016 году, в зачет «долга» в размере 153 млн. руб. УВЗ получил от Геннадия Ушакова три земельных участка в Каслинском районе Челябинской области около села Тюбук. По некоторым оценкам, общая стоимость земельных участков составляет всего 3,5 миллиона рублей. Стоимость третьего участка редакции установить не удалось. Таким образом, ущерб государственному предприятию, даже несмотря на частичное его «погашение» землей, составил более 150 миллионов рублей:
Отметим, что фактически земля ушла по цене в десятки раз выше указанной – по схеме, утвержденной мировым соглашением. Решением Арбитражного суда с ООО «АВТОпланета» (правопреемник ООО «Конструкция-ЕНТ»), в пользу ОАО «НПК «Уралвагонзавод» было взыскано 153 миллиона 400 тысяч рублей. 13 июля 2016 года между ООО «АВТОпланета» и УВЗ утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым ООО «Гудмар-Урал» (ИНН 6678069385) передал в погашение задолженности три земельных участка. Их общая площадь составила 275,2 гектар.
При этом конечным владельцем ООО «Гудмар-Урал» на тот момент была Бочкарева Лидия – лицо также связанное с Геннадием Ушаковым, а руководителем компании Андрей Ершов – личный водитель депутата. В распоряжении редакции есть документы, подтверждающие, что земельные участки ранее были приобретены по стоимости значительно ниже, чем сумма задолженности, которую они покрыли, будучи переданными в УВЗ. Так, например, фактические затраты ООО АртПроект-СИТИ» (также контролировалось Ушаковым) при приобретении участков с кадастровыми номерами 74:09:0910004:185 и 74:09:0910006:149 в 2011 году составили всего один миллион рублей.
Не менее вопиющий эпизод из коммерческого прошлого Геннадия Ушакова, опять таки связан с госпредприятием – Банком ВТБ, который понес убытки в размере около 250 млн рублей в результате не возврата взятых в 2007 году ООО «СтройДорМаш» кредитов. Кредитные ресурсы банка были выведены на личные счета Геннадия Ушакова и его бизнес партнёров. При этом у Ушакова была возможность рассчитаться с банком, продав парк спецтехники, но все активы заемщика компании были выведены через различные схемы.
Так, например, согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции, в 2008 году было оформлено шесть кредитных договоров, поручителями по которым выступал лично Геннадий Ушаков, но в 2009-2010 годах ВТБ снова открыл кредитные линии для Геннадия Ушакова, а именно для подконтрольных ему компаний «Антарекс» и «Редом». Подозрительность сделок заметили, когда фирмы перестали платить по счетам (в 2012 году сумма долга «Редом» достигла 130 млн рублей), а в Екатеринбургском филиале Банка ВТБ сменился управляющий. Известно, что старое руководство Екатеринбургского филиала Банка ВТБ оставило после себя миллионные долги и открытое уголовное дело.
Интересно, что определением Арбитражного суда Свердловской области по делу о банкротстве ЗАО «РЕДОМ», где Банк ВТБ так же является кредитором, установлено, что имели место подозрительные сделки, повлекшие причинение убытков компании. Так, из владения компании выбыл актив в виде недвижимости, который мог покрыть задолженность перед банком. Что интересно, впоследствии он традиционно оказался в распоряжении Геннадия Ушакова. Речь идет о нежилых помещениях на Шевченко,9 в Екатеринбурге, где располагалось одно из головных предприятий Ушакова – ООО «СтройДорМаш».
Несмотря на все вышеуказанные факты, Геннадий Ушаков продолжает оставаться депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, принимая участие в обсуждении и корректировке регионального бюджета, хотя, казалось бы, после всех вышеуказанных фактов он должен находиться в совсем ином месте. Его бывший коллега по ЗССО, бывший руководитель дорожной компании Армен Карапетян уже лишился досрочно полномочий в 2018 году по требованию прокуратуры из-за того, что не задекларировал сведения о доходах двоих своих детей, и тот процесс был весьма показательным – закон восторжествовал, несмотря на статусность лица. В случае с Геннадием Ушаковым, несмотря на всю фактуру, и его собственное признание в том, что бизнес-холдинг де-факто до сих пор принадлежит ему, что не отражалось в декларациях, а также хищения у ВТБ и УВЗ, он продолжает сохранять невозмутимость, свободу и «корочку» в пиджаке.
Редакция будет подробно следить за развитием дел Геннадия Ушакова и информировать читателя об этом.
Максим Бойков © «Вечерние ведомости»
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