Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Общество


Главная

14:19 | 20.11.2019

Парк стал излюбленным местом отдыха горожан, здесь есть разветвленная сеть тропинок для прогулок

Часть лесопарка в Екатеринбурге вырубят ради офисников

Генплан развития города «уничтожит» несколько гектаров зеленых насаждений

Власти Екатеринбурга намерены лишить горожан части лесопарка, расположенного в квадрате улиц Краснолесья-Амундсена-Академика Сахарова-Миславского. Территорию, на которой расположен сосновый бор, планируется отдать под офисную застройку. Внимание на планы мэрии обратили жители близлежащих микрорайонов. Они уже написали обращение в администрацию Екатеринбурга и природоохранную прокуратуру. Если их не услышат, то на очереди – письма Президенту РФ Владимиру Путину и Государственную Думу.

О планах Администрации Екатеринбурга застроить часть лесного массива стало известно из материалов Генерального плана развития города до 2035 года, который до 29 ноября проходит общественное обсуждение. Общая площадь земельного участка (кадастровый номер 66:41:0404016:3162) составляет 50,48 гектар. Он неразграничен, и по категории земель относится к городским лесам, на котором разрешено осуществление рекреационной и научно-исследовательской деятельности. То есть запрещена любая вырубка и проведение дорожных/строительных работ. Правообладателем участка на праве постоянного бессрочного пользования является муниципальное учреждение «Екатеринбургское лесничество».

Часть лесопарка в Екатеринбурге вырубят ради офисников


Согласно Генплану, под вырубку попадает 1/6 земельного участка, расположенного параллельного улице Миславского – его планируется перевести в категорию под общественно-деловую застройку, что позволит строительство здесь, например, гостиницы или комплекса апартаментов, офисных зданий. Любопытно, что из материалов Генплана следует, что весь земельный участок нанесен на карту особо охраняемых природных территорий, и в целом значится как зона рекреационного использования, а в карте функциональных зон разделен на несколько подрайонов, один из которых и предлагается перевести в иную категорию. Таким образом, судя по всему, создатели Генплана пошли на некое ухищрение, но бдительные жители раскрыли изворотливость чиновников.

Часть лесопарка в Екатеринбурге вырубят ради офисников


Вырубка леса и планируемое строительство вызывает озабоченность и в связи с наличием на данном участке скважины, от которой запитан ЖСПК «Академический». Территория попадает в зону санитарной охраны источника питьевого водоснабжения коттеджного поселка, проект зоны санитарной охраны разработан и прошел экспертизу в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Ей пользуются уже более 10 лет, и на случай ЧС скважину можно рассматривать как резервный источник питьевой воды для населения до 10 тысяч человек. Если здесь начнут проводить земляные работы, вбивать сваи и рыть котлован, то вода в скважине может оказаться не пригодной для питья.

Против перевода земель в иную категорию и за сохранение лесного массива в границах всего земельного участка выступают жители ЖСПК «Академический», коттеджного поселка «Полянка», микрорайона Краснолесье и близлежащего квартала по улицам Семихатова, Чкалова, Михеева, бульвара Академика Семихатова. Они направили обращение в адрес заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину с просьбой учесть их замечания к Генплану.

«Просим вас исправить вопиющую ошибку, оставить эту территорию в зоне городских лесов и предотвратить вырубку леса», – указано в обращении.

Жители также отмечают противоречия в документах. Согласно выписке из государственного лесного кадастра от 18 октября 2019 года за подписью заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, зона леса указана лишь в размере 27 гектар вместо 50,48 га, хотя фактически на всем участке растет хороший сосновый лес. Отмечается также, что рекреационная оценка леса – высокая, то есть он имеет высокий потенциал для отдыха местных жителей в условиях высокой плотности населения и чрезмерной урбанизации.

Часть лесопарка в Екатеринбурге вырубят ради офисников


По факту сокращения лесных площадей (исходя из данных гослесреестра) жители также обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить законность действий по выводу данного участка из зоны городских лесов. Впрочем, не исключено, что имеет место лишь расхождение в базе данных ЕГРН и государственного лесного реестра, устранением которого в случае подтверждения информации должно будет заняться региональное Минприроды.

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:51 | 20.11.2019
В Свердловской области ищут пропавшего молодого человека

18:32 | 20.11.2019
Из-за сломанной фуры на выезде из Екатеринбурга образовалась крупная пробка

18:16 | 20.11.2019
В центре Екатеринбурга начали устанавливать новогоднюю елку

18:09 | 20.11.2019
Проект бюджета Перми на 2020-2022 годы утвержден в первом чтении

18:00 | 20.11.2019
В Перми на 4 земельных участках установили специальную зону образовательных учреждений

17:59 | 20.11.2019
Назначена дата первого судебного заседания по резонансному делу детского врача из Алапаевска

17:48 | 20.11.2019
В 2020 году дистанционный мониторинг артериального давления заработает во всех больницах Прикамья

17:47 | 20.11.2019
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка от менингококковой инфекции

17:19 | 20.11.2019
Среднеуральскую птицефабрику наказали за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия

17:16 | 20.11.2019
В екатеринбургском ЦПКиО стартует сезон массового катания на коньках

17:03 | 20.11.2019
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН представились модельным агенством, чтобы задержать девушку

16:46 | 20.11.2019
Сотрудник нижегородского «ЦКТ-регионы» отреагировал на материал о беспределе в уральском филиале

16:20 | 20.11.2019
В Екатеринбурге пропала пенсионерка, не ориентирующаяся в пространстве

15:51 | 20.11.2019
Опасную для здоровья говядину сожгли в Екатеринбурге

15:35 | 20.11.2019
Пермяки сделали кормушки для птиц и установили их во всех районах города

15:30 | 20.11.2019
В Свердловской области изъяли несколько килограмм контрабандной красной и черной икры

15:25 | 20.11.2019
Преподаватель из Прикамья одержала победу на всероссийском конкурсе

15:18 | 20.11.2019
В Сысерти пожарные спасли человека

14:55 | 20.11.2019
Свердловские предприниматели получили советы от членов правительства

14:24 | 20.11.2019
На Урале произошёл выброс вредных веществ в атмосферу

13:59 | 20.11.2019
Почтили память погибших сотрудников МВД: на Урале состоялся турнир «Русский воин»

13:39 | 20.11.2019
За неуважение к власти уральскому политологу назначили штраф в десятки тысяч рублей

13:25 | 20.11.2019
Копейскому поселку выделят средства для проектировки канализации

13:18 | 20.11.2019
На Дорожной в Екатеринбурге холодная вода залила проезжую часть

13:03 | 20.11.2019
Во время сильных морозов в домах на Уралмаше в Екатеринбурге остыли батареи

12:49 | 20.11.2019
Пермский край представляет опыт региона на Транспортной неделе в Москве

12:34 | 20.11.2019
Пациента екатеринбургской больницы заставили покупать бесплатный эндопротез

12:13 | 20.11.2019
Пермские депутаты поддержали ряд добровольных расходных обязательств

12:11 | 20.11.2019
Порядок заключения соглашения между застройщиком и Пермью принят в первом чтении

12:09 | 20.11.2019
На покупку автобусов в Екатеринбурге потратят 344 миллиона рублей

12:02 | 20.11.2019
На пленарном заседании пермские депутаты оценили итоги благоустройства территорий частной застройки

11:57 | 20.11.2019
На пленарном заседании Пермской Думы рассмотрели результаты содержания и ремонта улично-дорожной сети и дворовых территорий

11:50 | 20.11.2019
Депутаты критически оценили содержание улиц, дворов и тротуаров Перми в дни ноябрьского гололеда

11:42 | 20.11.2019
Екатеринбургского педагога признали лучшим среди учителей России и стран СНГ

11:24 | 20.11.2019
Более 20 миллионов рублей выделят на установку разделительных барьеров под Екатеринбургом

10:51 | 20.11.2019
Директор предприятия в Нижнем Тагиле полгода не выплачивал уволенным сотрудникам зарплату





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 