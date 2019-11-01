Часть лесопарка в Екатеринбурге вырубят ради офисников

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Генплан развития города «уничтожит» несколько гектаров зеленых насаждений
О планах Администрации Екатеринбурга застроить часть лесного массива стало известно из материалов Генерального плана развития города до 2035 года, который до 29 ноября проходит общественное обсуждение. Общая площадь земельного участка (кадастровый номер 66:41:0404016:3162) составляет 50,48 гектар. Он неразграничен, и по категории земель относится к городским лесам, на котором разрешено осуществление рекреационной и научно-исследовательской деятельности. То есть запрещена любая вырубка и проведение дорожных/строительных работ. Правообладателем участка на праве постоянного бессрочного пользования является муниципальное учреждение «Екатеринбургское лесничество».
Согласно Генплану, под вырубку попадает 1/6 земельного участка, расположенного параллельного улице Миславского – его планируется перевести в категорию под общественно-деловую застройку, что позволит строительство здесь, например, гостиницы или комплекса апартаментов, офисных зданий. Любопытно, что из материалов Генплана следует, что весь земельный участок нанесен на карту особо охраняемых природных территорий, и в целом значится как зона рекреационного использования, а в карте функциональных зон разделен на несколько подрайонов, один из которых и предлагается перевести в иную категорию. Таким образом, судя по всему, создатели Генплана пошли на некое ухищрение, но бдительные жители раскрыли изворотливость чиновников.
Вырубка леса и планируемое строительство вызывает озабоченность и в связи с наличием на данном участке скважины, от которой запитан ЖСПК «Академический». Территория попадает в зону санитарной охраны источника питьевого водоснабжения коттеджного поселка, проект зоны санитарной охраны разработан и прошел экспертизу в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Ей пользуются уже более 10 лет, и на случай ЧС скважину можно рассматривать как резервный источник питьевой воды для населения до 10 тысяч человек. Если здесь начнут проводить земляные работы, вбивать сваи и рыть котлован, то вода в скважине может оказаться не пригодной для питья.
Против перевода земель в иную категорию и за сохранение лесного массива в границах всего земельного участка выступают жители ЖСПК «Академический», коттеджного поселка «Полянка», микрорайона Краснолесье и близлежащего квартала по улицам Семихатова, Чкалова, Михеева, бульвара Академика Семихатова. Они направили обращение в адрес заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину с просьбой учесть их замечания к Генплану.
«Просим вас исправить вопиющую ошибку, оставить эту территорию в зоне городских лесов и предотвратить вырубку леса», – указано в обращении.
Жители также отмечают противоречия в документах. Согласно выписке из государственного лесного кадастра от 18 октября 2019 года за подписью заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, зона леса указана лишь в размере 27 гектар вместо 50,48 га, хотя фактически на всем участке растет хороший сосновый лес. Отмечается также, что рекреационная оценка леса – высокая, то есть он имеет высокий потенциал для отдыха местных жителей в условиях высокой плотности населения и чрезмерной урбанизации.
По факту сокращения лесных площадей (исходя из данных гослесреестра) жители также обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить законность действий по выводу данного участка из зоны городских лесов. Впрочем, не исключено, что имеет место лишь расхождение в базе данных ЕГРН и государственного лесного реестра, устранением которого в случае подтверждения информации должно будет заняться региональное Минприроды.
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
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