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СК присоединился к расследованию смерти подростка в школе Асбеста

09.28 Четверг, 25 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел Асбеста к расследованию смерти ученика восьмого класса 21-й школы, который скончался после урока физкультуры. Сейчас следователи стараются разобраться в случившемся.

По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, у юноши в 2017 году из-за сердечного заболевания умер отец. Сам парень также с девяти лет состоял на учёте в одной из больниц Екатеринбурга из-за хронического заболевания.Подростку разрешали заниматься физкультурой. Он был освобождён только от сдачи нормативов.

Сообщается, что в день своей смерти восьмиклассник пришёл в школу в хорошем настроении, шутил и на здоровье не жаловался.

«Заниматься физкультурой он стал после урока литературы. Учительница, увидев случившееся, взяла ребёнка и вынесла его на свежий воздух, после чего сразу же стала оказывать ему первую медицинскую помощь – делать искусственное дыхание. К большому сожалению, всё это не принесло положительного результата»,

– рассказал полковник Горелых.


Точную причину смерти должна будет определить судебно-медицинская экспертиза.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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