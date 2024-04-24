СК присоединился к расследованию смерти подростка в школе Асбеста

– рассказал полковник Горелых.

«Заниматься физкультурой он стал после урока литературы. Учительница, увидев случившееся, взяла ребёнка и вынесла его на свежий воздух, после чего сразу же стала оказывать ему первую медицинскую помощь – делать искусственное дыхание. К большому сожалению, всё это не принесло положительного результата»,