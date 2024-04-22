Митрополит Евгений пристыдил екатеринбуржцев за низкую активность на голосовании за благоустройство парков

«Сравнительно недавно Екатеринбург стал известен на всю страну как город, где любят и защищают скверы и парковые зоны. Уже тогда было понятно, что такой порыв отрицательно заряжен. Впрочем, речь сейчас не о том злополучном деле. В Екатеринбурге проходит голосование за благоустройство парков. В конкурсе – восемь территорий. Благодаря федеральной поддержке, одна из них в ближайшее время может буквально преобразиться. Все, что для этого нужно – участие неравнодушных граждан. Чтобы проголосовать за парк, не нужно приходить туда ночевать с палаткой, не нужны пикеты и демонстрации»,