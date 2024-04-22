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Митрополит Евгений пристыдил екатеринбуржцев за низкую активность на голосовании за благоустройство парков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Митрополит Евгений (Кульберг), екатеринбургский и верхотурский, пристыдил жителей уральской столицы за низкую активность на голосовании за благоустройство зелёных зон, напомнив горожанам, как они защищают скверы и парки.
Напомним, что в этом году голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) заканчивается раньше, чем обычно – 30 апреля.
Для того, чтобы Екатеринбург мог получить финансирование на благоустройство, необходимо 380 тысяч голосов. На момент публикации за парки отдали голоса 252 тысячи местных жителей. О том, чьими стараниями уральская столица собирает эти голоса мы писали тут.
«Сравнительно недавно Екатеринбург стал известен на всю страну как город, где любят и защищают скверы и парковые зоны. Уже тогда было понятно, что такой порыв отрицательно заряжен. Впрочем, речь сейчас не о том злополучном деле. В Екатеринбурге проходит голосование за благоустройство парков. В конкурсе – восемь территорий. Благодаря федеральной поддержке, одна из них в ближайшее время может буквально преобразиться. Все, что для этого нужно – участие неравнодушных граждан. Чтобы проголосовать за парк, не нужно приходить туда ночевать с палаткой, не нужны пикеты и демонстрации»,
– упрекнул горожан митрополит.
Напомним, что в этом году голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) заканчивается раньше, чем обычно – 30 апреля.
Для того, чтобы Екатеринбург мог получить финансирование на благоустройство, необходимо 380 тысяч голосов. На момент публикации за парки отдали голоса 252 тысячи местных жителей. О том, чьими стараниями уральская столица собирает эти голоса мы писали тут.
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