Свердловское УГИБДД предупреждает автомобилистов о заснеженности дорог





– подчеркнули в пресс-группе. «Водителям следует быть предельно осторожными при движении в данных условиях, выбирать пониженную скорость и исключить опасные маневры. Необходимо отказаться от поездок в данном направлении автомобилистам, сменившим зимние шины на летние»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В свердловском управлении ГИБДД предупреждают о заснеженности сразу нескольких трасс. Для информирования водителей патрулировать дороги выехали экипажи ДПС.Опасные участки отмечаются на 12-м километре обхода села Покровское в Артемовском районе, на 23-м километре автодороги «Белоярский – Асбест», на 100-м километре дороги «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» и на трассах «Екатеринбург – Тюмень» в районе Камышлова и «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в районе Новой Ляли и Серова.Состояние проезжей частей – мокрое, с наличием рыхлого снега, на некоторых участках образовалась зимняя скользкость.