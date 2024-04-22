Электрика из Екатеринбурга будут судить за смерть подростка вследствие небрежности специалиста

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге пройдёт суд над электриком из филиала ресурсоснабжающей организации, из-за небрежности которого в прошлом году погиб подросток, когда пытался достать закатившийся под водомат мяч.По версии следствия, 3 июля 2023 года обвиняемый проявил преступную небрежность, когда подключал торговый автомат для продажи питьевой воды к электросетям жилого дома на Омской без устройства защитного заземления, которое было обязательным. Так как в обязанности мужчины входило обеспечение надежной работы электрооборудования, он должен был не реже одного раза в год проходить проверку знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Следовательно, он знал о том, что заземление необходимою.В результате собственной халатности в тот же день, примерно 22.00, от удара током погиб юноша 2007 года рождения. Когда он встал на металлическую конструкцию и ухватился руками за металлические забор и стойку, чтобы достать закатившийся за торговый автомат мяч, его ударило током. Изучив обстоятельства гибели подростка, следователи пришли к выводу, что смерть наступила вследствие небрежного, ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей, поэтому мужчине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ.Сегодня прокуратура Кировского района Екатеринбург утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу и передала его в суд для рассмотрения по существу, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.