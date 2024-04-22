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Свердловские огнеборцы напомнили о штрафах за сжигание сухой травы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском МЧС призвали не сжигать сухую траву и напомнили о штрафах, которые грозят тем, кто всё же решит это сделать.
Так, гражданам за сжигание сухой травы грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а во время особого противопожарного режима – от 10 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотренные более серьёзные числа.
Огнеборцы подчеркивают, что при сжигании сухой травы возникает угроза перехода огня на жилые постройки, что может привести к серьезным последствиям, включая человеческие жертвы. Кроме этого, это наносит вред экологии, так как при сжигании травы в атмосферу выделяются вредные вещества.
Напомним, что в предыдущие выходные в Свердловской области потушили два пожара, которые вспыхнули из-за сжигания сухой травы.
Так, гражданам за сжигание сухой травы грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а во время особого противопожарного режима – от 10 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотренные более серьёзные числа.
Огнеборцы подчеркивают, что при сжигании сухой травы возникает угроза перехода огня на жилые постройки, что может привести к серьезным последствиям, включая человеческие жертвы. Кроме этого, это наносит вред экологии, так как при сжигании травы в атмосферу выделяются вредные вещества.
Напомним, что в предыдущие выходные в Свердловской области потушили два пожара, которые вспыхнули из-за сжигания сухой травы.
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