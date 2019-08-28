Экоактивизм как образ жизни

15:33 | 29.08.2019

Рамиль Хакимов. Фото tagil.holme.ru.

Общественник без работы и регистрации штурмует думу Горноуральского округа

Деятельность разнообразных экологических активистов часто вызывает скептическое отношение. Это касается как крупных международных организаций, за акциями которых эксперты чаще видят заказ в поддержку борьбы одних транснациональных корпораций против других, так и разномастных «защитников природы» локального уровня, из-за спин которых также часто выглядывают экономические структуры и политические группы.



Свердловская область – более чем комфортная среда для экоактивистов. Промышленная специфика региона, увы, действительно дает жителям Среднего Урала основания опасаться за свое здоровье, а состояние лесов и водных объектов часто далеко от идеального. В то же время богатые земные недра становятся точкой столкновения интересов многих крупных игроков, некоторые из которых для устранения конкурентов пользуются помощью активистов, рисующих в сознании людей ужасающие картины экологического коллапса.



«МК-Урал» уже рассказывал о подобных примерах, когда экономические структуры и местные политические группы образуют симбиоз, в основе которого лежит якобы забота об экологии. Сотрудничество выгодно и для коммерсантов, которые дискредитируют конкурентов, и для экоактивистов, добивающихся успехов на выборах. Страдают только уже упомянутые конкуренты да экономика муниципалитетов, теряющая инвесторов, которые уходят в другие территории.



Судя по всему, успех одних экоактивистов вдохновляет других. 8 сентября 2019 года в Горноуральском городском округе пройдут дополнительные выборы муниципальных депутатов. Параллельно с этими событиями активизировались различные акции экологической тематики.



Цветущий пруд эколога кормит?



По информации из открытых источников, 55-летний Рамиль Хакимов проживает в поселке Черноисточинск. Расположенный рядом пруд, вода которого обеспечивает Горноуральский городской округ и половину Нижнего Тагила, судя по всему, излюбленная тема Хакимова. На протяжении многих лет его заявления о грядущей экологической катастрофе тиражируют некоторые средства массовой информации.



Действительно, тема чистой питьевой воды является для многих одной из самых болезненных. Но говорить о том, что городские и областные власти ничего не делают, некорректно. Вот уже несколько лет идет поиск наиболее оптимального решения водного вопроса: проводятся исследования, испытываются различные технологии. Чтобы обеспечить жителей Нижнего Тагила водой, необходима кропотливая работа. И пока одни занимаются ей, другие, видимо, предпочитают делать голословные заявления и раздувать истерию. И слабо верится, что это делается бескорыстно.



В последние годы все чаще звучат тревожные новости о том, что Черноисточинский пруд заполняется цианобактериями, которые также называют «сине-зелеными водорослями». По словам экспертов, это явление обусловлено двумя факторами: природными циклами, а также деятельностью местных жителей, которые привыкли сливать отходы в почву, не заботясь о том, что они затем попадут в водоем. Чтобы исключить влияние второго фактора, власти усилили работу с населением: стали проверять состояние выгребных ям, наказывать за нарушения правил выпаса животных и парковку в прибрежной зоне.



Деятельность по пресечению нарушений природоохранного законодательства энтузиазма у эколога Рамиля Хакимова не вызвала. Наоборот, он предпочел раздавать в СМИ едкие комментарии, намекая, а иногда прямо говоря, что, дескать, воду загрязняют не простые жители, а промышленные предприятия, хотя это не соответствует выводам ни многочисленных экспертов, ни природоохранной прокуратуры.



«Это природное явление, оно встречается не только на Черноисточинском водохранилище, но и на других водоемах области, – еще два года назад сообщал врио Нижнетагильского природоохранного прокурора Роберт Слепухин. – Буквально месяц назад представители Центра экологического контроля и мониторинга выезжали в Кушву, там аналогичное явление наблюдалось на пруду. Это не техногенный фактор, это не связано с хозяйственной деятельностью предприятий».



Практически любую деятельность властей по поиску решений вопросов с водоснабжением Нижнего Тагила Рамиль Хакимов воспринимает в штыки. Когда в 2017 году Минприроды Свердловской области заключило контракт на поиск подземных источников для водоснабжения города, активист и тут увидел угрозу экокатастрофы, заявив, что добыча подземных вод лишит подпитки Чероисточинский пруд. Такое заявление выглядит довольно странным. Пруд является искусственным сооружением на реке, и именно речные воды наполняют его. Безусловно, подземные воды также попадают в водоем, но их значение весьма ограничено.



Заявления Рамиля Хакимова вызывают сомнения в том, что его экологическая деятельность опирается на профильное образование. Отрицательно отнесся Рамиль Хакимов к восстановлению ограждающей водохранилище от бытовых стоков из поселка дамбы. Не потому ли, что ее восстановление могло наглядно доказать, что именно отходы жителей, а не предприятий являются причиной «цветения» пруда? До сих пор бытует мнение, что активность Хакимова могла быть направлена в защиту застройщиков, которые планировали возвести на берегу водоема элитные коттеджи.



Зачем Рамилю Хакимову нагнетать ситуацию вокруг Черноисточинского пруда и взваливать вину на предприятия? Как мы уже говорили, экоактивистов зачастую подозревают в том, что они говорят об экоугрозе только тогда, когда им выгодно. На обвинении простых жителей Черноисточинска в загрязнении ничего не заработаешь, а вот обвинить промышленника – совсем другое дело. Тут можно потребовать с него плату за молчание, а можно обратиться и к конкурентам. Конечно, это только предположение, но деятельность Рамиля Хакимова, о которой речь пойдет дальше, делает эту версию вполне вероятной.



Без работы и регистрации?



При подаче документов в различные ведомства Рамиль Хакимов указывает, что является временно неработающим. При этом в архивах ГАС «Выборы» сохранилась информация, что в 2008 году экоактивист участвовал в выборах в думу ЗАТО «Свободный» (по некоторым данным, Хакимов служил в звании прапорщика на территории поселка, но со скандалом покинул службу. – Прим.). Тогда он также значился временно безработным. Довольно трудно представить, что кандидат терял работу именно накануне выборов. Больше верится в то, что временное отсутствие работы несколько затянулось и превратилось в стиль жизни.



Помимо постоянной работы у Рамиля Хакимова вполне может не быть и постоянного места жительства. Как стало известно «МК-Урал», еще в 2016 году Пригородный районный суд по иску нового собственника дома, в котором ранее проживал Хакимов и который был оформлен на его бывшую жену, принял решение выписать экоактивиста. В мае 2017 года решение суда было исполнено.



По данным, требующим дополнительной проверки, Рамиль Хакимов до сих пор не зарегистрировался в другом месте и проживает в бане возле бывшего дома, который опечатали судебные приставы. Между тем, проживание без регистрации является административным правонарушением.



Отсутствие работы и регистрации, однако, почему-то не мешает Рамилю Хакимову мечтать о политической карьере. На какие же финансовые поступления он рассчитывает? В очередной раз возникает предположение, что источником доходов Хакимова является экоактивизм.



От протеста до сотрудничества – один шаг



Зарабатывать очки на экологическом поле Рамиль Хакимов начинал довольно давно. И не только на теме Черноисточинского пруда, но и на конфликте вокруг добычи полезных ископаемых в районе скалы Юрьев Камень. В 2012 году правительство Свердловской области разрешило инвестору начать разработку месторождения диорита. Но против проекта развернулась протестная кампания, активным участником которой стал Рамиль Хакимов. В итоге инвестор принял решение уйти с территории, и инвестиции с новыми рабочими местами достались другому муниципалитету.



Примерно в то время Рамиль Хакимов сошелся с партией «Справедливая Россия», которую, видимо, впечатлили способности экоактивиста в проведении митингов. Хакимов даже возглавил районную ячейку партии, но потом по каким-то причинам расстался с эсерами.



Не всегда в своем противостоянии с бизнес-структурами Рамиль Хакимов идет до «победного конца». В июле 2019 года стало известно, что черноисточинский эколог вошел в общественный совет при компании «Рифей», которая является региональным оператором по обращению с ТКО в Северной зоне. Более того, Рамиль Хакимов занял в совете пост первого заместителя председателя.



Эта новость вызвала у многих удивление, ведь еще весной Рамиль Хакимов зарекомендовал себя как активный противник мусорной реформы и требовал в том числе убрать из тарифа инвестиционную составляющую, значит, оставить регионального оператора без денег.



«Каждый день у нас повышаются штрафы, растут пени и тарифы за всякие услуги, – отмечал весной этого года общественник во время акции против мусорной реформы. – Появляются новые налоги, новые виды ограничений, запреты. Чиновничий произвол, судейский. Депутаты от нашего имени принимают карательные, драконовские законы».



На акцию к Драмтеатру Хакимов вышел с плакатом «Сегодня линия фронта проходит через каждого». Но проходит всего несколько месяцев, как риторика Рамиля Хакимова резко меняется.



«Хорошо, что региональный оператор «Рифей» пошел навстречу, создал общественную площадку для обсуждения наиболее значимых и наболевших вопросов так называемой мусорной реформы, – заявил он после первого заседания совета. – Теперь все зависит от нас и нашего взаимодействия с «Рифеем»…».



Получается, что совсем недавно Рамиль Хакимов считал мусорную реформу саму по себе несправедливой, а теперь он готов к взаимодействию с региональным оператором. И такая поразительная перемена происходит на фоне участия Рамиля Хакимова в политических баталиях. Довольно странное совпадение, не правда ли?



Ситуация, когда экоактивисты внезапно становятся лояльны к компаниям, которые они до этого критиковали, нередки, как и ситуации, когда они попадаются с поличным на попытках получить с коммерсантов «дань» за прекращение протестов. В 2018 году Воронежский областной суд поставил точку в деле экоактивиста Михаила Безменского, который требовал 24 млн у УГМК за прекращение митингов против разработки никелевого месторождения. Действия эколога суд расценил как мошенничество и приговорил к четырем с половиной годам колонии.



Рамиля Хакимова, впрочем, пока никто не ловил. Тем не менее, вопросов вокруг персоны экоактивиста и его кипучей деятельности достаточно много.



По материалам "МК-Урал"

Денис Стрельцов © «Вечерние ведомости»