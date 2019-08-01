Лесорубы прекратили валку леса у коттеджного поселка Рассоха под Екатеринбургом

«Установлено место, где осуществлялась рубка сосен, рядом с озером. Туда ведет лесная дорога протяженностью около 4 километров, изъезженная лесовозами. Около поселковой дороги, у съезда в лес, стоял бытовой вагончик, в котором жили рабочие, но его убрали в минувшие выходные. На сегодняшний день там никого нет, что, очевидно вызвано вниманием со стороны правоохранительных органов», – рассказал Дмитрий Чукреев.В пятницу, 2 августа, Дмитрий Чукреев обратился с официальным заявлением в Белоярскую межрайонную прокуратуру с просьбой дать оценку действиям неустановленных лиц, которые вырубили несколько тысяч кубометров лесных угодий. Кроме этого, проверку по данному факту проводят сотрудники полиции.По неподтвержденной информации, ½ доли земельного участка, на котором проводилась рубка леса, принадлежит Бутаковой И.Л. – супруге депутата Белоярской городской думы Алексея Бутакова, в прошлом сотрудника ГКУ СО «Свердловское лесничество». Известно, что в мае этого года на комиссии в администрации БГО рассматривался вопрос об изменении категории земель с категории сельхозназначения на ИЖС, при этом в ходе обсуждения также звучала фамилия Бутаковой, однако касалось ли это данного земельного участка, неизвестно. Более того, для изменения категории земельного участка требуется решение думы, которого, по информации veved.ru, не было.Добавим, что согласно декларации о доходах и имуществе, Алексею Бутакову принадлежит земельный участок площадью 37416 кв.м (кадастровый номер участка 66:06:4503001:357, расположен на улице Калинина, получен на аукционе по договору аренды в июне 2017 года, постановление о проведении аукциона подписывал тогда еще глава Белоярки Павел Юдин). Его супруге принадлежит ½ земельного участка площадью 747767 кв.м. (74,7 гектара). Вторая доля в земельном участке принадлежит бизнесмену Алексею Буцу.По мнению свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, рубка также является незаконной. В настоящее время в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга рассматривается исковое заявление надзорного ведомства к владельцам участка – Бутаковой И.Л. и Буц А.В. Также в качестве ответчика проходит Министерство сельского хозяйства РФ. Судебное заседание по данному делу назначено на 24 сентября. Дело будет рассматривать судья Екатерина Ардашева.Отметим, что на месте вырубленного леса планируется коттеджная застройка. По словам главы Белоярского городского округа Андрея Горбова, владелец участка пытался внести его в границы городского округа, но в администрации решили дождаться ответов из госорганов и решения суда.