Общество
18:55 | 15.04.2019
ОБОП с изголодавшимся СОБРом пресекли криминальную сходку в Камышлове
Спецоперация силовиков попала на камеры видеонаблюдения. Медиаэксклюзив «Вечерних ведомостей»
Вагиф Султанов неоднократно попадал в поле зрения свердловских силовиков. В 2013 году он был задержан по подозрению в вымогательстве, но впоследствии уголовное дело было прекращено. В 2016 году он принимал участие в резонансной сходке авторитетов в кафе на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, где должна была пройти коронация Агаяра Агаева. Тогда сходку «накрыли» оперативники ФСБ и ОБОП. Здоровье Вагифа, сообщают люди из его окружения, в последнее время не позволяет ему в полной мере контролировать криминалитет в Камышлове и Камышловском районе, поэтому было принято решение назначить «смотрящим» Андрея Воротникова – ранее неоднократно судимого местного жителя, более известного в криминальных кругах как «Воротник» и недавно освободившегося из исправительной колонии № 52.
Андрей Воротников был осужден сразу по нескольким статьям УК РФ. По приговору Камышловского районного суда от 15 апреля 2013 года он был осужден по ч.4 ст.33 ст. 167 («Подстрекательство к умышленному уничтожению или повреждению имущества»). Другим фигурантом по этому уголовному делу шел известный в городе бизнесмен Александр Акулов, которого в настоящее время принято причислять к команде бывшего начальника ОМВД Владимира Шкаева. Акулов также обвинялся по ч.3 ст. 327 («Использование заведомо подложного документа») и ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»).
В ноябре 2013 года приговором Камышловского райсуда Андрей Воротников был осужден по двум эпизодам ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и п. «а, в» ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»). С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору от 15 апреля, он получил 7 лет исправительной колонии строгого режима. Из колонии Воротников вышел раньше времени (очевидно, по УДО, истинная причина досрочного освобождения нам неизвестна), однако по месту отбывания наказания характеризовался отрицательно, а также допустил 28 нарушений режима содержания.
Вечером 12 апреля, Андрей Воротников собрал в ресторане своих знакомых и друзей, лишь часть из которых знали, что в городе, по сути, с минуты на минуту появится новый «смотрящий». Сам Воротников, вероятно, предполагал, что с момента отбытия наказания, находясь под административным надзором, за ним будут пристально наблюдать оперативники отдела по борьбе с оргпреступностью, но все же решился закрыть свои личные вопросы и объявить себя новым «смотрящим».
Получив оперативную информацию о «праздновании», оперуполномоченные ОБОП выдвинулись из Екатеринбурга в Камышлов в сопровождении порядка 20 бойцов СОБР Росгвардии.
Когда СОБР заходил в ресторан, стол уже был накрыт, а часть «гостей» – порядка восьми человек, включая женщину, уже пришли на встречу. Всего же, судя по накрытому столу, предполагалось, что участников застолья будет порядка 30 человек.
В распоряжение редакции veved.ru попали записи с камер видеонаблюдения, установленные в ресторане. На них видно, как бойцы СОБР забегают в помещение, часть посетителей и персонала, очевидно, после команды собровцев ложатся на пол самостоятельно, после чего росгвардейцы по неизвестной причине начинают тащить диджея по полу, ударив его ногой. Еще одного сотрудника заставляют ползти по залу, хотя никакого сопротивления он не оказывал. По какой причине силовики не отфильтровали своих «клиентов» от совершенно посторонних людей, не имеющих отношения к проводимому криминалитету мероприятию, остается непонятным.
Но самое интересное из действий собровцев не попало в поле зрения видеокамер. По словам представителей ресторана, очевидно изголодавшиеся бойцы СОБР накинулись на приготовленные стейки и другие блюда, не обращая внимания на официанта, речь которого была прервана «предложением» присоединиться к лежащим на полу. На этом возмущение официанта прекратилось. Кроме этого, собровцы со словами о том, что по региону «гуляет» вирус, «распотрошили» аптечки и воспользовались медикаментами.
Безусловно, работа собровцев важна, а само профилактическое мероприятие было обоснованным, однако наличие масок на лицах не дает оснований вести себя сотрудникам правоохранительных органов вести неподобающим образом. Такое поведение росгвардейцев крайне удивило и возмутило сотрудников заведения общепита.
«К нам пришел человек, сделал заказ, забронировал столик. Откуда мы знаем, кто он – авторитет не авторитет. К нам могут ходить учителя, рабочие, полицейские, мы у них не спрашиваем документов. Почему по итогу сотрудники спецподразделений ведут себя так, что страдает заведение, зачем такой беспредел устраивать? Проголодались, сделайте заказ», – говорит представитель ресторана.
Оценку действиям бойцов СОБР, безусловно, еще будет давать руководство Росгвардии по Свердловской области.
В целом же, мероприятие прошло успешно, и работа силовиков имела положительный результат. Благодаря оперативникам областного ОБОП удалось показать криминалитету, что государство не позволит криминальным кругам наводить свои порядки. Известно, что Вагиф и Воротников «двигаются» от криминального авторитета Владимира Соломенникова (более известного как «Солома»), который, в свою очередь, является приближенным вора в законе Георгия Акоева (Гия Свердловский).
Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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