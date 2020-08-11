22:35 | 11.08.2020

Фото: opentv.media

Евросоюз заявил о фальсификации выборов в Белоруссии. Как сообщают «РИА Новости», верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал их ни свободными, ни справедливыми.



Заявление Борреля согласовали все 27 стран ЕС.



«Выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию.

Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов», - говорится в заявлении.



Кроме того, руководство Белоруссии призвали к подлинному общественному диалогу, чтобы избежать дальнейшего насилия.



Напомним, согласно итогам выборов больше всего голосов набрал Александр Лукашенко - 80,08%.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»