Футболисты «Урала-2» встретятся с командой «Волна»

14:17 | 14.08.2020

Фото: ФК «Урал»

Завтра, 15 августа, футболисты «Урала-2» проведут первый домашний матч нового сезона с нижегородским клубом «Волна». Начало состоится в 14:00.



Матч пройдёт на базе «Бажовия» без зрителей. Посмотреть трансляцию можно будет на официальном Youtube-канале клуба.



Как отмечает пресс-служба свердловской команды, в первом домашнем матче ПФЛ «Волна» с минимальным счётом одержала победу над «Челябинском», а «Урал-2» начал турнир с гостевого поражения от ульяновской «Волги».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»