В Серове осудят мужчину, прятавшегося от следствия шесть лет

11:42 | 14.08.2020

Фото: news.myseldon.com

В Серове осудят мужчину, обвиняемого в незаконном хранении запрещенных веществ в крупном размере. Подозреваемый прятался от следствия на протяжении шести лет, передает портал Е1 со ссылкой на Серовский районный суд.



Мужчину с синтетическими наркотиками массой более четырех граммов правоохранители поймали еще летом 2014 года, однако подозреваемому удалось скрыться. На протяжении шести лет беглец жил в Геленджике, где его и нашли



Мужчину вернули в Серов. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»