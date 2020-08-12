В Первоуральске водитель скорой добился выплат за работу с больными коронавирусом

11:16 | 13.08.2020

Фото: Яромир Романов / Znak.com

В Первоуральске суд постановил выплатить водителю скорой помощи стимулирующую выплату, которая положена за работу с пациентами с COVID-19. Иск в суд направил городской прокурор из-за того, что станция скорой помощи отказалась перечислять 25 тысяч рублей добровольно, сообщает издание Shaytanka.ru.



Юрист станции скорой помощи Оксана Азарова сообщила во время судебного заседания, что водитель скорой помощи Сергей Бажуков не может получить стимулирующую выплату, так как не входил в состав специальной бригады, созданной для пациентов с коронавирусом. Она заявила, что перечисление денег будет «грубым нарушением бюджетного правила».



Азарову поддержал и главный врач скорой Антон Сорокин. Однако, судя по его ответам, отличить больного коронавирусом от пациента с ОРВИ по симптомам нельзя. В связи с этим с точностью сказать, должна ехать на вызов обычная бригада или специальная, также не получается. Так, на вызов к больному COVID-19 поехала бригада Бажукова.



Представитель свердловской инспекции труда пояснил, что в постановлении Правительства РФ не указана ссылка на спецбригады. По его словам, стимулирующие выплаты в размере 25 тысяч рублей положены всем медработникам, имевшим контакт с больными COVID-19. Минздрав же полномочиями законодателя в регулировании трудовых отношений не обладает.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»