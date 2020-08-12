 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

11:16 | 13.08.2020

Фото: Яромир Романов / Znak.com

В Первоуральске водитель скорой добился выплат за работу с больными коронавирусом

В Первоуральске суд постановил выплатить водителю скорой помощи стимулирующую выплату, которая положена за работу с пациентами с COVID-19. Иск в суд направил городской прокурор из-за того, что станция скорой помощи отказалась перечислять 25 тысяч рублей добровольно, сообщает издание Shaytanka.ru.

Юрист станции скорой помощи Оксана Азарова сообщила во время судебного заседания, что водитель скорой помощи Сергей Бажуков не может получить стимулирующую выплату, так как не входил в состав специальной бригады, созданной для пациентов с коронавирусом. Она заявила, что перечисление денег будет «грубым нарушением бюджетного правила».

Азарову поддержал и главный врач скорой Антон Сорокин. Однако, судя по его ответам, отличить больного коронавирусом от пациента с ОРВИ по симптомам нельзя. В связи с этим с точностью сказать, должна ехать на вызов обычная бригада или специальная, также не получается. Так, на вызов к больному COVID-19 поехала бригада Бажукова.

Представитель свердловской инспекции труда пояснил, что в постановлении Правительства РФ не указана ссылка на спецбригады. По его словам, стимулирующие выплаты в размере 25 тысяч рублей положены всем медработникам, имевшим контакт с больными COVID-19. Минздрав же полномочиями законодателя в регулировании трудовых отношений не обладает.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:01 | 13.08.2020
Свердловские сотрудники ГИБДД проверяют междугородние автобусы

13:40 | 13.08.2020
В Екатеринбурге стартовал фестиваль актуального искусства

13:18 | 13.08.2020
На время проведения соревнований по триатлону в центре Перми будет закрыто движение

13:18 | 13.08.2020
В Мичуринском появится музей пожарной охраны

13:14 | 13.08.2020
АО «ЭнергосбыТ Плюс» запустило онлайн-сервис по передаче показаний для юридических лиц

12:59 | 13.08.2020
Владельца свердловского автотранспортного предприятия, обвиняемого в хулиганстве, выпустили из СИЗО

12:47 | 13.08.2020
В Екатеринбурге подтвердили 81 новый случай коронавируса

12:45 | 13.08.2020
В Свердловской области выздоровели еще 78 человек с COVID-19

12:44 | 13.08.2020
Среди новых инфицированных коронавирусом в Прикамье – шесть детей

12:41 | 13.08.2020
Еще семь свердловчан скончались от коронавируса

12:38 | 13.08.2020
В медучреждения Прикамья с начала возобновления плановой госпитализации обратились более 1500 человек

12:38 | 13.08.2020
В России выявили 5057 новых случаев коронавируса

12:37 | 13.08.2020
В Прикамье подтверждено 72 случая коронавируса

12:36 | 13.08.2020
Налоговики пытаются добиться банкротства компании свердловского бизнесмена Сергея Мазуркевича

12:35 | 13.08.2020
На Среднем Урале коронавирусом заболели еще 162 человека

12:26 | 13.08.2020
В ближайшие три года в Прикамье планируется капитально отремонтировать 10 школ искусств для детей

12:15 | 13.08.2020
В Перми эвакуируют административные здания

12:15 | 13.08.2020
В электропоезде «Рефтинская – Егоршино» мужчина сорвал рычаг стоп-крана

12:02 | 13.08.2020
В Пермском крае разрешены очные экзамены по творческим направлениям

11:52 | 13.08.2020
На Уралмаше в Екатеринбурге деревья освободили от асфальта

11:50 | 13.08.2020
Дмитрий Махонин: «Более 25 тысяч молодых спортсменов вновь могут приступить к долгожданным тренировкам»

11:37 | 13.08.2020
Полицейские и волонтеры Екатеринбурга нашли пропавшего подростка

11:16 | 13.08.2020
В Первоуральске водитель скорой добился выплат за работу с больными коронавирусом

10:53 | 13.08.2020
В столице Урала появилось граффити, посвященное протестам в Белоруссии

10:31 | 13.08.2020
Екатеринбурженка похитила со счетов клиентов банка 1,5 млн рублей

10:07 | 13.08.2020
Покрас Лампас создал серию работ на здании завода «Уралмаш»

09:50 | 13.08.2020
В Нижнем Тагиле обнаружен артиллерийский снаряд

09:34 | 13.08.2020
Писателю Владиславу Крапивину в Екатеринбурге сделали операцию

09:18 | 13.08.2020
В Екатеринбурге иномарка сбила 16-летнюю девушку

12.08.2020

23:03 | 12.08.2020
В Екатеринбурге состоялось закрытие Венского фестиваля

20:18 | 12.08.2020
Из-за гибели рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге назначили штраф специалисту по охране труда

19:57 | 12.08.2020
В Екатеринбурге сбили мотоциклиста

19:41 | 12.08.2020
В Свердловской области ликвидировали последний лесной пожар

19:20 | 12.08.2020
Молебен в день рождения цесаревича Алексия состоялся в Екатеринбурге

18:54 | 12.08.2020
В Екатеринбурге встретятся 15 министров ведущих мировых держав

18:39 | 12.08.2020
В Прикамье проведено почти 70 тысяч тестов на антитела к COVID-19

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 