В Екатеринбурге может увеличиться плотность застройки

09:32 | 12.08.2020

В Екатеринбурге строительный сектор и администрация города планируют увеличение плотности населения без снижения качества проживания. Плотность застройки в уральской столице может увеличиться на 7-12%. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире телеканала «Студия 41».



По словам градоначальника, строительному комплексу необходимо помогать. Однако речи о безумно плотной застройке не идет.



– Речь идет об увеличении плотности на 7–12%. Это не критический параметр. Нужно понимать, что все требования по инсоляции, пожарным проездам, транспортной доступности, безусловно, остаются, – рассказал мэр.



Высокинский также отметил, что с увеличением плотности застройки должно увеличиться и число мест в детских садах и школах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»