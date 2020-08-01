115 детских садов возобновят работу в Нижнем Тагиле

13:18 | 11.08.2020

Фото: m.svoedelo.blog

В Нижнем Тагиле возобновят работу 456 групп в 115 детских сада. В условиях распространения коронавируса она начнут функционировать с 50% наполняемостью.



Как сообщила начальник управления образования Татьяна Удинцева, наполняемость дошкольных учреждений будет «регулироваться по мере поступления заявок от родителей».



По данным администрации муниципалитета, примут детсады 2209 воспитанников. При это отмечается, что работать учреждения начнут с соблюдением противоэпидемических мер.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»